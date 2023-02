UN SANTO …. DIVERTIMENTO PER I PORTACOLORI DEL RALLY CLUB TEAM ISOLA VICENTINA ALLA REGOLARITA’ PADOVANA – Rally Club Team Isola Vicentina: “Sulle Strade del Santo”

Prima uscita stagionale all’insegna del divertimento e del riprendere il feeling col pressostato per i portacolori del Rally Club Team Isola Vicentina alla regolarità turistica “Sulle Strade del Santo”, manifestazione che ha riportato le vetture sulle strade dell’omonimo rally degli anni ’80.

L’evento, organizzato in sinergia da Scuderia Ruote Storiche Solesino e Monselice Corse, ha regalato grandi emozioni alla padovana Natasha Quagliato, essendo la gara di casa, e la pilotessa euganea assieme a Thomas Dadda (entrambi in foto) ha portato la Fiat Ritmo Abarth 130 al non posto di raggruppamento divertendosi parecchio sulle strade “amiche”.

Interessante prestazione anche per l’equipaggio d’esperienza del sodalizio vicentino composto da Enzo Scapin ed Ivan Morandi, a bordo della fidata Volkswagen Golf GTI, che ha sfruttato la regolarità turistica padovana come gara di partenza per la stagione agonistica 2023.

Data: 31.01.2023

Fonte: Giampaolo Grimaldi – referente stampa Rally Club Team Isola Vicentina

