Raggiunti quasi 400 mila ingressi nei Musei civici Vicenza nel 2022

Sindaco Rucco: “Un risultato lusinghiero, oltre le aspettative” quello dei Musei Civici

I Musei civici di Vicenza nel 2022 hanno raggiunto quasi 400 mila ingressi. Sono state 398.170 le persone che hanno visitato le sette sedi museali cittadine. Si tratta del doppio degli ingressi del 2021 che si attestavano a 180.733 presenze.

I monumenti più visitati del settore nel 2022 sono stati:

la Basilica palladiana e il Teatro Olimpico, rispettivamente con 143.011 e 142.116 ingressi.

“Questi dati dimostrano che l’offerta dei Musei civici di Vicenza può essere paragonata a quella di altre città d’arte di primo piano nel panorama nazionale, confronto che mette in evidenza la capacità di attrazione e di crescita del sistema museale a conferma del grande lavoro compiuto in questi ultimi anni che ha consentito di superare brillantemente il crollo delle presenze a seguito delle chiusure e delle limitazioni verificatesi durante il periodo pandemico” – commenta il sindaco Francesco Rucco.

I Musei civici di Vicenza

nel 2022 hanno avuto un numero di visitatori superiore ai Musei civici di città come Bologna (393.837) e Ferrara (275.586) e il doppio rispetto a quelli di Mantova (196.739) e Brescia (177.045) che quest’anno, insieme a Bergamo, è Capitale italiana della cultura.

“Sono dati che per certi versi sorprendono, tanto più se paragonati ad altre importanti città italiane con proposte museali altrettanto ricche e innovative – sottolinea il sindaco Francesco Rucco -. In questi anni per migliorare l’offerta pubblica dei suoi musei, Vicenza ha guardato alle più interessanti e avanzate esperienze nazionali lavorando a un piano strategico che ha reinventato la relazione tra i musei civici, la città e il pubblico. Questo sempre più nell’ottica di una gestione innovativa e integrata delle politiche culturali sul territorio che connette l’offerta culturale con le strategie per lo sviluppo urbanistico, economico e sociale. La recente acquisizione del patrimonio architettonico di Palazzo Thiene è uno dei capisaldi di questa politica culturale di crescita e di investimento”.

“La ricca offerta museale e culturale, in una città che sta crescendo sempre più di presenze turistiche – spiega l’assessore alla cultura Simona Siotto -. E’ stata riconosciuta dal grande pubblico che nel 2022 ha riservato alla città un’attenzione del tutto particolare. Vicenza, città di Musei e di grandi mostre partecipa alla speciale voglia di cultura, di arte, di bellezza che si registra in questi tempi, proponendo alle persone una variegata offerta che spazia tra stili, proposte e iniziative di diverso genere, tutte di grande qualità, nello straordinario contesto storico, artistico e architettonico della nostra città”.

Fonte: Comune di Vicenza