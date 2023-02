Appuntamenti online per fare esperienze di lavoro e volontariato – Valdagno – Con Progetto Giovani l’Estate è adesso

Al via la terza edizione di “Estate Adesso”,

rassegna informativa pensata per dare ai giovani l’occasione di conoscere le tante possibilità di organizzare la propria estate in maniera intelligente, divertente e remunerativa. L’iniziativa è realizzata in collaborazione fra tutti i servizi Informagiovani e Progetto Giovani gestiti da Cooperativa Sociale Studio Progetto per i Comuni di Arzignano, Dueville, Montecchio Maggiore, San Bonifacio, Schio, Trissino, Valdagno e Vicenza.

L’estate, per chi studia o ancora non lavora a tempo pieno, è il momento migliore per fare esperienze di lavoro, volontariato e turismo. Le offerte di lavoro si moltiplicano per far fronte alla necessità del settore turistico con ricerche di personale addetto all’accoglienza, ristorazione, animazione; così come le proposte e occasioni di volontariato locale ed internazionale. Il tempo libero si dilata e anche le vacanze possono diventare esperienze formative, interessanti, di lunga durata e a budget ridotto.

“Informazioni e chiarimenti sulla possibilità di svolgere esperienze di lavoro o volontariato durante l’estate sono richieste che tanti e tante utenti presentano allo sportello di Progetto Giovani, che negli anni è diventato un vero punto di riferimento su questo tema – sottolinea l’assessora Ester Peruffo -.

Grazie alla sinergia e alla collaborazione tra i servizi di diversi Comuni riusciamo a proporre un inquadramento sul lavoro stagionale ma anche alcuni esempi concreti delle opportunità offerte, così da dare gli strumenti necessari a chi vuole organizzare la propria estate”.

L’iniziativa si divide in tre momenti:

la prima parte, a fine febbraio, sarà dedicata al lavoro stagionale, per il quale le candidature si aprono già a marzo; una seconda parte fra marzo e aprile, si focalizzerà sul turismo e la mobilità internazionale; un ultimo ciclo di incontri, a maggio, sarà infine dedicato alle occasioni di volontariato locale, nazionale e internazionale.

Il primo ciclo di incontri, focalizzato sulle opportunità di lavoro stagionale, prenderà il via venerdì 24 febbraio, con 4 incontri online realizzati in collaborazione con enti, associazioni e realtà del territorio che si occupano di selezione e collocamento di personale stagionale: Trentino rifugi, Rifugi del Veneto, ASCOM Vicenza, Villaggio Marzotto, Holiday System, Lavoro Turismo e l’Associazione Jesolana Albergatori.

Gli appuntamenti si terranno online su Zoom.

Venerdí 24 febbraio, ore 17.00

IL LAVORO STAGIONALE: FIGURE PROFESSIONALI, CANDIDATURE E TEMPISTICHE

A cura dei servizi Informagiovani e Progetti Giovani di Cooperativa Sociale Studio Progetto

Conduce Progetto Giovani Vicenza

Lunedì 27 febbraio, ore 17.00

IL LAVORO ESTIVO IN MONTAGNA

A cura di Trentino Rifugi, Rifugi del Veneto e ASCOM Vicenza

Conduce Informagiovani Schio

Martedì 28 febbraio, ore 17.00

LAVORARE COME ANIMATORE ESTIVO E NEI VILLAGGI TURISTICI

A cura di Villaggio Marzotto e di Holiday System

Conduce Progetto Giovani Valdagno

Mercoledì 1 marzo, ore 17.00

LAVORARE NEL SETTORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE

A cura di Lavoro Turismo e di Associazione Jesolana Albergatori

Conduce Progetto Giovani San Bonifacio

Iscrizioni: Informagiovani Vicenza negli orari di apertura allo 0444.222045 oppure via Whatsapp allo 0444.222045 con nome e cognome e la richiesta di iscriverti a Estate Adesso

Fonte Vincenzo Grandi – Comune di Valdagno – Ufficio stampa