Accompagnato dalla sua orchestra itinerante – Prezzemolo, mascotte di Gardaland, torna a Sanremo.

In occasione del settantatreesimo Festival di Sanremo, Gardaland e la sua amatissima mascotte Prezzemolo tornano ad animare le strade della città ligure coinvolgendo i passanti con momenti di intrattenimento, in attesa dell’inizio del Festival della canzone italiana.

Dopo il successo della scorsa edizione, il simpatico draghetto verde vestirà, quest’anno, i panni del Direttore dell’orchestra itinerante, la Gardaland Orchestral Group, con la quale, a partire da domani 7 febbraio e fino al giorno 9, sfilerà per le principali vie sanremesi.

L’inconfondibile gruppo partirà da Casa Sanremo, luogo simbolo dello spettacolo e della musica, ritrovo prefestival di artisti e addetti ai lavori, per poi dirigersi verso l’iconico Teatro Ariston.

Sulle note delle più belle canzoni di sempre, non mancheranno video e foto ricordo con il beniamino di Gardaland, che svelerà in anteprima la data ufficiale di apertura della stagione 2023 ricca di imperdibili novità, tra cui Jumanji® -The Labyrinth.

Gardaland Resort è parte di MERLIN ENTERTAINMENTS plc, leader nell’intrattenimento per famiglie. Numero 1 in Europa e secondo operatore al mondo per numero di visitatori, Merlin opera in oltre 137 strutture, 22 hotel e 6 villaggi vacanze in 24 nazioni distribuite su 4 continenti.

Il Gruppo ambisce a far vivere esperienze memorabili ai suoi oltre 67 milioni di visitatori in tutto il mondo attraverso i suoi marchi leggendari – locali e internazionali – l’impegno e la passione dei suoi circa 28.000 collaboratori (alta stagione).

