Il Consiglio dei Ministri ieri sera ha deliberato che le prossime elezioni amministrative si terranno il 14 e 15 maggio. – Possamai: “Il comune deve trovare seggi elettorali alternativi alle scuole”

Una scelta che imporrà la chiusura delle scuole per ben due volte: il 14 e 15 maggio, appunto, e il 28 e 29 maggio per gli eventuali ballottaggi.

“Non condivido questa scelta –

ha commentato il candidato Sindaco, Giacomo Possamai – che chiuderà le scuole per sei giorni durante l’ultimo e fondamentale mese. Sarà un problema serio sia per i ragazzi sia per le famiglie.

A questo punto diventa ancora più urgente, come ho chiesto da tempo al Sindaco e come era stato chiesto più volte negli scorsi anni dai consiglieri comunali, di trovare delle sedi di seggio alternative alle aule dei nostri ragazzi.”

Sul territorio comunale sono attive 112 sezioni elettorali; il 90% di esse è insediato presso istituti scolastici, per lo più presso scuole primarie e secondarie di primo grado.

“Oltre un anno fa – ha aggiunto Possamai –

in vista della tornata del 2022, e a seguito dell’impegno che il sindaco Rucco si era preso, le forze di opposizione in Consiglio comunale hanno nuovamente chiesto al sindaco a che punto fosse giunta l’individuazione di seggi alternativi come accaduto in moltissimi altri comuni i quali, proprio in virtù di questi spostamenti, hanno anche ricevuto incentivi economici dallo Stato.

In quella sede Rucco aveva solennemente promesso che avrebbe trovato una soluzione se non per il 2022, certamente per l’anno successivo ovvero per il 2023.”

“A fronte di questa rassicurazione – ha concluso Possamai – vorrei chiedere al Sindaco dove andremo a votare il prossimo 14 e 15 maggio? Ma ho l’impressione che non risponderà perché se lo facesse dovrebbe ammettere che la promessa è rimasta lettera morta.

Ma abbiamo ancora un po’ di tempo, per ripropongo con ancora più forza un appello condiviso già da migliaia di vicentini: troviamo subito seggi alternativi. In due settimane la raccolte di firme online che abbiamo lanciato ha superato le 1500 firme, segno di quanto il tema sia sentito dai vicentini”.

Fonte Giacomo Possamai