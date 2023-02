“Vicenza deve cambiare e lo deve fare ora – Possamai: “Vicenza non può più permettersi di perdere tempo”

Non possiamo più perdere tempo. L’intervista di Conte è l’ennesima conferma di un fallimento che ha paralizzato la città facendole perdere occasioni”.

Così Giacomo Possamai, candidato Sindaco di Vicenza,

commenta l’ennesima frattura nella squadra del Sindaco uscente Francesco Rucco. Una frattura che, ancora una volta, avrà bisogno dei vertici romani per essere affrontata.

“Non è un bello spettacolo la drammatica spaccatura in corso nel centrodestra, con l’implosione ormai evidente della maggioranza che sosteneva Rucco.

Non è un bello spettacolo per la città, e non ci dà nessuna soddisfazione: hanno paralizzato l’azione amministrativa credano cortocircuiti grotteschi come quello su Campo Marzo o sui 10milioni buttati al vento per pochi secondi.”

Di fronte a tutto questo sentiamo ancora più forte la responsabilità e l’urgenza di costruire un progetto alternativo, basato su premesse del tutto diverse. Non sul potere come unico collante ma su idee chiare e coraggiose per il futuro di Vicenza.

La nostra città deve affrontare grandi sfide per crescere e modernizzarsi, deve recuperare qualità della vita e competitività.

Quando parliamo di grandi e piccole cose intendiamo questo: che non c’è cosa troppo piccola per non meritare la nostra attenzione e che non c’è cosa troppo grande per non poter essere affrontata.

Serve adesso, Vicenza non può più aspettare.

Fonte Giacomo Possamai