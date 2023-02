“Da che pulpito viene la predica: il centrodestra non ha mai fatto una volta le primarie e viene a dare lezioni a noi? – Possamai: “Castaman, da che pulpito arriva la predica”

Così il candidato sindaco Giacomo Possamai

commenta le parole del Presidente di Viacqua Giuseppe Castaman, nonché legato elettorale della Lega per le amministrative di Vicenza – Mi colpisce che Castaman, presidente di una società pubblica che rappresenta 68 comuni della nostra provincia, anziché occuparsi del servizio pubblico dell’acqua trovi il tempo di dedicarsi a polemiche politiche così sciocche e strumentali”.

“Probabilmente sono dichiarazione frutto della confusione tra i molteplici ruoli politici e istituzionali rivestiti dal Presidente Castaman. E allora, forse, è bene ricordare che Castaman fa parte di un partito che a livello nazionale non fa un congresso da sei anni e che a livello locale, con grande scoramento da parte della sua stessa base, ha vissuto per anni di commissariamenti con segretari non eletti ma nominati dal capo.

E, aggiungo,

Castaman e Lega fanno parte di una coalizione che non mai dato ai suoi elettori la possibilità di scegliere il proprio leader nazionale o i propri candidati sindaci attraverso le primarie, strumento che hanno sempre scacciato la come la peste”.

Possamai interviene poi sul tema delle mancate primarie per le amministrative del centrosinistra in vista delle amministrative: “Posso capire che per Castaman sia incomprensibile ci siano candidati che si mettono in gioco con libertà: io mi sono candidato facendo un appello a tutte le forze politiche e civiche alternative a Rucco, senza chiedere il permesso a nessuno.

Il centrodestra, invece, per stessa ammissione di Rucco che ancora attende il placet finale dei partiti, sceglie i propri candidati sindaci in summit romani tra i leader nazionali dei partiti. Forse per questo il centrodestra locale è così spaccato.

Quindi, di paradossale c’è solo che Castaman provi a dare lezioni di democrazia ad altri”.