Polizia arresta pregiudicato nigeriano: in BICI con STUPEFACENTE e CONTANTI

Nel pomeriggio di domenica, nel contesto dei servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura hanno tratto in arresto tale S. B. – cittadino nigeriano di 29 anni – per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente . – Polizia arresta pregiudicato nigeriano: in BICI con STUPEFACENTE e CONTANTI

L’uomo, tenuto d’occhio da un Equipaggio delle “Volanti” a causa dei suoi movimenti sospetti nelle vie del Capoluogo cittadino in sella alla sua bicicletta, non appena si è reso conto della presenza degli Agenti ha subito tentato di dileguarsi.

Raggiunto dalla Pattuglia della Polizia

in Via Meschinelli, dopo una fuga durata alcune decine di metri, il soggetto veniva sommariamente controllato e, quindi, sottoposto alla perquisizione personale: ad insospettire gli Agenti, infatti, era stato il forte odore di marijuana avvertito durante il controllo dei documenti.

I sospetti degli Agenti hanno trovato immediata conferma: nella disponibilità di costui, infatti, venivano rinvenuti – e pertanto sequestrati – numerosi sacchetti contenenti sostanza stupefacente destinata allo spaccio (circa 55 grammi di marijuana), 815 euro in contanti (presumibile provento della vendita della droga) e 2 telefoni cellulari. Tutto questo materiale è ritenuto determinante per la contestazione della finalità di spaccio.

L’uomo, subito condotto negli Uffici di Viale Mazzini per la predisposizione degli atti di Polizia Giudiziaria connessi al suo arresto, era già stato denunciato lo scorso 3 dicembre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Fonte Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 13 Febbraio 2023