Pista Lunga Serena Pergher oro iridato junior sui 500 metri ai Mondiali giovanili di Inzell!

nerdì – È cominciato quest’oggi l’appuntamento clou della stagione giovanile dello speed skating – Pista Lunga Serena Pergher oro iridato junior sui 500 metri

Nella Max Aichner Arena di Inzell (Germania) si stanno infatti disputando i Mondiali junior.

Dieci gli azzurri impegnati nella manifestazione iridata.

Nell’ambito femminile le convocate sono Giorgia Aiello (Cardano Skating), Giorgia Fusetto (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Giulia Presti (S.C. Pergine) e Maybritt Vigl (Ritten Sport).

Fra gli uomini, invece, i selezionati sono Mattia Bernabé (S.C. Pergine), Gianluca Bernardi (S.C. Pergine), Manuel Ghiotto (Noale Ice), Giosué Neve (Noale Ice) e Giacomo Zampedri (S.C. Pergine).

Quattro i titoli assegnati nella giornata inaugurale: 500 metri e 1.500 metri di entrambi i settori.

C’era grande attesa soprattutto sulla distanza più breve, dove è arrivata una soddisfazione enorme per i colori italiani.

Serena Pergher

si è fregiata della medaglia d’oro, ottenendo un successo perentorio. La teenager azzurra ha stabilito il nuovo primato personale (38”61) superando nettamente l’olandese Angel Daleman (38”93) e la kazaka Alina Dauranova (39”10).

Sempre sui 500 metri, sono arrivati i nuovi personal best di Giorgia Fusetto (12a con 40”32), Maybritt Vigl (14a con 40”39) e Giorgia Aiello (15a con 40”50).

La medesima gara del settore maschile ha due dei tre italiani realizzare il miglior crono della loro giovane carriera. Si tratta di Mattia Bernabé (13° in 36”65) e Giosué Neve (34° con 37”35). Impegnato anche Gianluca Bernardi (41° con 37”84).

Per quanto riguarda i 1.500 metri, si registrano altri due nuovi primati personali azzurri per Giacomo Zampedri (31°, 1’53”40) e Giosué Neve (34°, 1’53”67, al secondo PB di giornata). Inoltre Gianluca Bernardi si è piazzato 39° in 1’54”09. Fra le donne Maybritt Vigl e Giorgia Fusetto si sono attestate rispettivamente in 17a e 21a posizione.

Si sono infine disputate le semifinali delle mass start. Le due azzurre, Giulia Presti e Maybritt Vigl si sono qualificate per la finale di domenica. Niente da fare, invece, per Manuel Ghiotto e Gianluca Bernardi, la cui avventura è terminata oggi.

Nella giornata di sabato saranno conferiti altri quattro titoli. I 1.000 metri di entrambi i generi, i 3.000 metri femminili e i 5.000 metri maschili.

Sabato – Pista Lunga, Serena Pergher chiude quinta i 1.000 metri dei Mondiali junior. Sei primati personali migliorati dagli azzurri

Nello speed skating prosegue il principale evento giovanile dell'inverno 2022-23. A Inzell, in Germania, sono infatti in pieno svolgimento i Mondiali junior.

Sono dieci gli italiani impegnati sul ghiaccio della Max Aichner Arena.

Quattro i titoli conferiti nella giornata intermedia. I 1.000 metri di entrambi i generi, i 3.000 femminili e i 5.000 maschili.

In chiave Italia il risultato migliore

è stato raccolto da Serena Pergher nella gara sulla distanza del chilometro. L’azzurra, ieri oro iridato sui 500 metri, ha chiuso quinta con il tempo di 1’18”93.

Niente da fare in ottica medaglia, dunque, ma il piazzamento resta prestigioso. La prova è stata dominata dall’olandese Angel Daleman (1’16”29), che ha preceduto la kazaka Alina Dauranova (1’17”76) e l’americana Greta Meyers (1’17”92).

Può esserci soddisfazione per quanto mostrato da Maybritt Vigl (1’19”89) e Giorgia Aiello (1’20”47), le quali hanno entrambe migliorato il proprio personal best, attestandosi rispettivamente al 12° e al 16° posto. Giorgia Fusetto (1’25”44) è giunta 44a.

Fra le ragazze, i primati personali non sono mancati neppure sui 3.000 metri. In particolare, Giulia Presti ha polverizzato il proprio record, chiudendo in 4’20”17, crono valsole la 13a posizione assoluta.

Anche Maybritt Vigl, al secondo PB di giornata, ha compiuto la gara più rapida della carriera (4’34”56, performance che l’ha collocata in 30a piazza). Si è posta a metà strada fra le due Giorgia Aiello (25a in 4’31”06).

Passando all’ambito maschile, sui 1.000 metri il migliore è stato Giosué Neve (27° in 1’13”23), seguito da Mattia Bernabé (35° con 1’14”37) e Gianluca Bernardi (42° in 1’14”98).

Nei 5000 metri, infine, il più rapido è risultato Giacomo Zampedri (18°) con 6’42”6, suo record personale, stabilito anche da Manuel Ghiotto (26° in 6’49”73). Squalificato, invece, Gianluca Bernardi.

La manifestazione iridata si completerà domenica, con l’assegnazione di ben sei titoli, tre per genere. Domani andranno in scena le mass start, i team pursuit e le team sprint.

Domenica – Pista Lunga, l’Italia chiude i Mondiali junior di Inzell con la medaglia di bronzo nella team sprint!

Sul ghiaccio di Inzell (Germania) sono giunti a compimento i Mondiali junior 2023 di speed skating.

Il rinomato contesto della Max Aichner Arena ha visto impegnati dieci italiani.

Sei i titoli assegnati nell’ultima giornata. Le mass start, i team pursuit e le team sprint.

L’Italia ha festeggiato una medaglia, il bronzo nella team sprint femminile.

L’impresa è stata firmata da Serena Pergher, Giorgia Fusetto e Giorgia Aiello, le quali avevano inizialmente realizzato il 4° tempo.

Cionondimeno gli Stati Uniti, momentaneamente terzi, sono stati squalificati.

In questo modo le azzurre sono state issate sul gradino più basso del podio alle spalle di Olanda e Kazakistan.

Per le ragazze l’atto conclusivo è stato la mass start, dove Maybritt Vigl si è classificata ottava e Giulia Presti ha concluso tredicesima.

Nel settore maschile, oggi l’unico impegno era quello del team pursuit. Il terzetto formato da Gianluca Bernardi, Giacomo Zampedri e Manuel Ghiotto si è attestato al 7° posto.

L’Italia chiude quindi il Mondiale junior di Inzell con 2 medaglie (oro di Pergher sui 500 femminili e l’odierno bronzo della team sprint), a cui vanno aggiunti 14 primati personali migliorati nell’arco della manifestazione.

Qui i risultati completi dei Mondiali junior di Inzell.