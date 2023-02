Pista Lunga, l’Italia in Polonia per la 5ª tappa di Coppa del Mondo

Dopo oltre un mese e mezzo di pausa, venerdì 10 febbraio riparte da Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, il circuito di Coppa del Mondo di pista lunga.

Il primo appuntamento del 2023 – il quinto stagionale – vedrà impegnata anche la Nazionale italiana del direttore tecnico Maurizio Marchetto e dell’allenatore Matteo Anesi con otto atleti convocati: Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè) e Alessio Trentini (V.G. Pergine).

Attenzioni rivolte in particolare in casa azzurra, come di consueto, alle Mass Start, con Peveri sul ghiaccio in campo femminile, Giovannini e Di Stefano in campo maschile.

Fari puntati anche su Davide Ghiotto nei 5000 metri e sul Team Pursuit azzuro.

“Torniamo in Coppa del Mondo dopo una lunga pausa e dovremo gestire bene sin da subito l’approccio alla competizione – spiega Marchetto -.

Non abbiamo modo di sapere come sia la condizione dei nostri avversari, noi però in Italia ci siamo allenati bene e i segnali che ho avuto dai ragazzi sono incoraggianti. Solo Lorello e Di Stefano pagano un po’ le due settimane trascorse negli Stati Uniti per le Universiadi.

Mi aspetto ad ogni modo una squadra motivata che cerchi di confermarsi sui livelli già espressi negli scorsi mesi. Conosciamo i nostri punti di forza e cercheremo di adattarci il prima possibile a questo ghiaccio polacco tutt’altro che rapido”.

Pista Lunga – Di seguito la pagina con il programma del week end.