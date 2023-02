Pista Lunga, in Polonia il via alla sesta e ultima tappa di Coppa del Mondo

Per la seconda settimana consecutiva la pista di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, sarà teatro della Coppa del Mondo di pista lunga – Pista Lunga, in Polonia il via alla sesta e ultima tappa di Coppa del Mondo

Da venerdì a domenica il via alla sesta e ultima tappa del circuito internazionale

Sul ghiaccio anche l’Italia guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto

e dall’allenatore Matteo Anesi, in pista con gli stessi otto atleti schierati lo scorso fine settimana: Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè) e Alessio Trentini (V.G. Pergine).

Reduce dal trionfo di Ghiotto sui 5000 metri e dal gran secondo posto di Giovannini nella Mass Start, la Nazionale azzurra proverà a ribadire la propria competitività ad alti livelli in un programma di gare che si riproporrà identico a quello dello scorso fine settimana ad eccezione della prova del Team Pursuit che verrà sostituita da quella del Team Sprint.

“Il bilancio della scorsa tappa è stato davvero positivo

anche se resto convinto che potessimo fare addirittura di più. Ghiotto ha pattinato benissimo partendo molto forte sin dall’inizio della gara con un ritmo così alto che temevo potesse poi pagare sulla distanza – spiega Marchetto –.

Giovannini ha fatto una grande gara sfiorando il successo e Peveri nella Mass Start sta battagliando con le migliori pattinatrici del mondo. Le manca solo un pizzico di esperienza ma il tempo e dalla sua e si toglierà grandi soddisfazioni.

Peccato per il Team Pursuit: abbiamo pagato il poco allenamento dei ragazzi insieme nelle ultime settimane. In questo momento ci sono avversari più forti di noi ma sul lungo periodo abbiamo margini importanti di miglioramento. Bosa infine lo vedo in crescita; credo che andremo più forte nelle distanze brevi questo week end perché ci è voluto più tempo per adattarci a questo ghiaccio che scivola poco“.

Di seguito la pagina con il programma del week end.

Le gare saranno trasmesse in diretta in forma integrale sulla piattaforma digitale Discovery+.

Fonte Ufficio Stampa FISG