DIVENTARE UN “TECNICO DEI SERVIZI BAR” – Un nuovo percorso professionale a costo zero

Opportunità di formazione a costo zero e tirocinio per giovani under 30 disoccupati. Il 16 febbraio il percorso formativo verrà presentato in un open day

Un nuovo percorso professionale a costo zero, rivolto a disoccupati under 30 domiciliati nel territorio regionale, che guardano al settore del bar per il loro futuro lavorativo.

A proporlo è Esac Formazione

(struttura che fa riferimento a Confcommercio Vicenza), che ha aperto da alcuni giorni la procedura per segnalare il proprio interesse a partecipare al corso “Tecnico dei servizi bar”.

Si tratta di un’opportunità che offre molte prospettive occupazionali, perché dall’analisi dei fabbisogni condotta sul settore, è emersa la difficoltà, da parte delle aziende, di trovare personale preparato.

Il tecnico dei servizi bar che uscirà da questo percorso dopo 214 ore di lezioni e 3 mesi di tirocinio in attività del settore, sarà in grado di occuparsi della preparazione di prodotti di caffetteria, snack e piatti semplici; somministrare prodotti vinicoli, bevande alcoliche e analcoliche, anche utilizzando tecniche di bartending e approfondirà tecniche di preparazione e servizio innovative quali, ad esempio, exhibition flair nell’offerta di cocktails, milk art e milk design, preparazione di finger food da aperitivo, ecc.

Il percorso, come si diceva, è totalmente finanziato,

grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Veneto attraverso il programma europeo “Next Generation We” e per i destinatari dell’iniziativa è prevista l’erogazione di un’indennità esclusivamente per l’attività di tirocinio, pari a 450 euro al mese.

Per chi vuole saperne di più c’è anche un’occasione speciale per conoscere questo percorso professionalizzante: giovedì 16 febbraio dalle ore 18.30, al Centro Formazione Esac (via Piazzon 40 – Creazzo) si terrà un open day durante il quale verrà presentata la proposta formativa.

Un modo per visitare le strutture, visionare le attrezzature, approfondire il programma del corso con i docenti e incontrare anche alcune delle aziende che si sono già rese disponibili ad ospitare i corsisti durante il tirocinio.

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’open day, visitare il sito www.esacformazione.it.

8 febbraio 2023

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)