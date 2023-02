Fine settimana di lavoro per la Nazionale italiana di para ice hockey sul ghiaccio di Egna e Fondo. – Para Ice Hockey, la Nazionale azzurra in raduno a Egna e Fondo

Gli azzurri, guidati dall’head coach Mirko Bianchi e dall’aiuto allenatore Andrea Fraschia, si troveranno domani sera alla Würth Arena di Egna dove inizieranno le sessioni di allenamento sul ghiaccio.

Da venerdì invece doppia sessione giornaliera sulla pista del Palasmeraldo di Fondo con l’obiettivo di proseguire nel percorso di preparazione in vista del fondamentale appuntamento dei Mondiali di fine maggio.

“Saranno quattro giorni di raduno in cui sarà importante testare lo stato fisico dei ragazzi dopo che le verifiche del nostro preparatore atletico Rosini ci hanno dato riscontri confortanti – spiega l’head coach Mirko Bianchi -.

Lavoreremo sugli special team di power play e penalty kill dal momento che avremo la squadra al completo. Sarà fondamentale impegnarci al massimo per farci trovare pronti alle amichevoli che abbiamo in programma prossimamente contro Germania e, molto probabilmente, Slovacchia. Mi piacerebbe arrivare preparato su tutti gli aspetti del playbook così da utilizzare quelle partite come prove generali in vista dei Mondiali di fine maggio“.

Sedici i convocati per questo raduno.

Portieri: Gabriele Araudo (Sportdipiù Tori Seduti) e Santino Stillitano (Armata Brancaleone POLHA Varese).

Difensori:

Eusebiu Antochi (Sportdipiù Tori Seduti), Bruno Balossetti (Armata Brancaleone POLHA Varese), Andrea Macrì (Sportdipiù Tori Seduti), Gian Luca Cavaliere (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige), Alex Enderle (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige) e Gianluigi Rosa (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige).

Attaccanti:

Christoph Depaoli (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige), Nils Larch (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige), Stephan Kafmann (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige), Alessandro Andreoni (Armata Brancaleone POLHA Varese), Francesco Torella (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige), Roberto Radice (Armata Brancaleone POLHA Varese), Matteo Remotti (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige) e Igor Stella (Armata Brancaleone POLHA Varese).

para-ice-hockey-Pechino-2022-credit-Mantovani-CIP