Domenica alle 18 sfida intrigante in casa con Campobasso – Serie A1, domani al PalaRomare arriva La Molisana Campobasso

Dopo l’adrenalinica vittoria con finale thriller di giovedì a Mechelen, il Famila Wuber torna al PalaRomare per la 21° giornata di Techfind Serie A1.

Le orange sono attese da un match molto insidioso contro La Molisana Campobasso, settima forza del nostro campionato.

All’andata fu successo scledense per 52-85 in una partita giocata magistralmente dalla truppa di coach Dikaioulakos ma con assenze importanti per le molisane.

Le avversarie

Delle 6 partite giocate da inizio anno ad ora, solo una ha avuto una differenza punti superiore a 7 (la vittoria 73-59 contro Faenza): nelle altre sfide serrate, sono arrivate 3 sconfitte e 2 vittorie, entrambe in casa. Vero anche che la Magnolia ha attraversato un periodo tribolato tra infortuni e modifiche al roster e ora sembra andare verso la via del pieno organico.

Rispetto alla gara d’andata ci sono alcune novità: torna a disposizione Parks a cui si è aggiunta Abdi, mentre Nicolodi si è trasferita a Venezia. L’ala USA è l’accentratrice del gioco molisano con 20 punti di media e 7,9 rimbalzi, in doppia cifra anche il pivot francese Milapie con 10,2 punti e 5,4 rimbalzi.

Trimboli (ex della gara) è la miglior passatrice con 3,2 assist di media mentre il baby fenomeno Quinonez è un’autentica mina vagante: 8,7 punti di media ma high stagionale di 29 contro Faenza 3 giornate fa.

C’è poi l’esperienza di Battisodo (altra ex Famila), l’estro di Kacerik mentre la svedese Abdi, arrivata in corsa, ancora non incide al suo meglio. In dubbio l’utilizzo del centro USA Perry rientrante da un infortunio.

Qui Schio

Tra le priorità dello staff tecnico, in questo momento, c’è l’inserimento nella squadra di Sventoraite: in Belgio è stata schierata addirittura nello starting five, segno di come il suo ruolo sia cruciale nell’idea di gioco di coach Dikaioulakos che vuole sfruttare al massimo le sue qualità atletiche. Lecito attendersi il suo impiego anche contro Campobasso in vista della decisiva sfida di Eurolega di mercoledì alle 20 al PalaRomare contro Sopron.

Milestone alert

Jasmine Keys vicinissima a tagliare il traguardo dei 3000 punti in carriera (è a quota 2989).

Arbitri

Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG)

Claudia Ferrara di Ferrara (FE)

Valeria Lanciotti di Porto San Giorgio (FM)

Fonte Famila Basket Schio