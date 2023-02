Domenica 26 febbraio in scena StivalaccioTeatro con ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO – Noventa Vicentina: Teatro Modernissimo

Questa domenica 26 febbraio alle 17.00 appuntamento al Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina con StivalaccioTeatro e il suo ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO, uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi d’inizio ‘700, un omaggio alla Commedia dell’Arte e all’abilità tutta italiana del fare di necessità virtù qui riproposto per la prima volta in epoca moderna.

L’appuntamento fa parte della Stagione di Prosa 2022-2023 promossa dall’Assessorato alla Cultura di Noventa Vicentina e Arteven – Circuito Multidisciplinare del Veneto.

ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO

ispirato al canovaccio Arlequin muet par crainte di Luigi Riccoboni con (in o.a.) Sara Allevi, Marie Coutance, Matteo Cremon, Anna De Franceschi, Pierdomenico Simone, Michele Mori, Stefano Rota, Maria Luisa Zaltron, Marco Zoppello

scenografia Alberto Nonnato

costumi Licia Lucchese

disegno luci Matteo Pozzobon e Paolo Pollo Rodighiero

maschere Stefano Perocco di Meduna

soggetto originale e regia Marco Zoppello

duelli Massimiliano Cutrera

consulenza musicale Ilaria Fantin

trucco e parrucco Carolina Cubria

Dopo circa quindici anni di esilio forzato i Comici Italiani

tornano finalmente ad essere protagonisti del teatro parigino e lo fanno con una compagnia di tutto rispetto! Luigi Riccoboni in arte Lelio, capocomico della troupe, si circonda dei migliori interpreti dello stivale tra cui, per la prima volta in Francia, l’Arlecchino vicentino Tommaso Visentini (omen nomen), pronto a sostituire lo scomparso e amato Evaristo Gherardi. Ma il Visentini non parlava la lingua francese, deficit imperdonabile per il pubblico della capitale.

Ed è qui che emerge il genio di Riccoboni nell’inventare un originale canovaccio dove il servo bergamasco diviene muto…per spavento!

StivalaccioTeatro

decide di portare in scena nove attori su di un canovaccio inedito, poggiandosi sull’arte attorale e quindi sugli strumenti propri del commediante dell’arte: la recitazione, il canto, la danza, il combattimento scenico, i lazzi e l’improvvisazione.

Scegliere Arlecchino oggi significa, per la compagnia vicentina che ha fatto del teatro popolare la propria bandiera, ritrovare il pubblico dopo un periodo di forzato distacco, di terribile crisi umana e sociale.

Un po’ ripercorrendo le orme di quel tanto amato spettacolo in maschera con il quale il maestro Strehler decise di inaugurare il proprio teatro, in quell’Italia da ricostruire del 1947. Uno spettacolo dove gioco, invenzione, amore, paura e dramma si mescolano tra le smorfie inamovibili delle maschere.

Dove gli intrecci si ingarbugliano sull’equivoco e lentamente si dipanano tra le dita dei personaggi. Ma se queste esili trame, se questo mondo surreale e fantastico, eco lontano di uno splendore teatrale italiano, eclettico equilibrismo sul filo della storia e della tradizione, se queste eteree figure ci permetteranno di abbandonarci ad una gioia senza peso e senza tempo, forse in quel preciso istante ritroveremo un briciolo di poesia.

BIGLIETTI

Intero € 20,00 – Ridotto € 18,00 (per under 30 e over 65)

Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher Vivaticket di Arteven.

APERTURA BIGLIETTERIA presso il Teatro Modernissimo il giorno dello spettacolo un’ora prima dell’inizio e il venerdì antecedente ogni spettacolo dalle 16.00 alle 18.30.

INFORMAZIONI

Biblioteca Comunale tel. 0444.860221 – Ufficio Cultura tel. 0444.788512 / 788550 / 788570

Teatro Modernissimo tel. 334 8979506 – 0444.861234 (solo le domeniche degli spettacoli)

www.comune.noventa-vicentina.vi.it

Fonte www.myarteven.it