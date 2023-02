Venerdì 3 marzo amore, arte e vita con “Into the Wilde” di Marco Bianchini – “Mutazioni 03” allo Spazio Bixio di Vicenza

Prosegue la stagione del palcoscenico comunale gestito da Theama per la parte artistica e organizzativa

Sarà il “De Profundis” di Oscar Wilde, forse la più lunga lettera d’amore mai scritta, il punto di partenza di “Into the Wilde”, spettacolo atteso venerdì 3 marzo alle 21 nell’ambito di “Mutazioni 03”, sedicesima edizione della stagione del Bixio, spazio teatrale del Comune di Vicenza, curata per la parte artistica e organizzativa da Theama Teatro in collaborazione con FOR.THE – centro di formazione teatrale.

Marco Bianchini, con questa produzione Teatro della Caduta,

andrà oltre la superficie mostrando la dimensione più nascosta, e per questo più sincera, del detenuto Oscar Wilde, che nel 1897, dal carcere di Reading, scrive a Lord Alfred Douglas, detto Bosie. il testo che conosciamo come “De Profundis”: un’opportunità per riflettere sulle conseguenze di una passione messa a tacere dalla pura razionalità.

Partendo dalla relazione tra Oscar, saggio e incline al sentimento, e Alfred, vanitoso e talvolta violento, Bianchini va oltre, costruendo un monologo ipertestuale per parlare d’amore, d’arte e di vita e indagando l’alchimia esplosiva tra lo scrittore e il giovane nobile, che li porterà alla deriva, facendo emergere anche il divario intellettuale che li separa.

Il primo incontro, il processo e l’incarcerazione si susseguono nello spettacolo,

mischiati alle suggestioni provenienti da una cultura pop che apre ad un dialogo calato nell’oggi, creato appositamente da Bianchini nello studio di quella lettera che Alfred negherà di aver ricevuto. La “malaugurata e deprecabile amicizia” diventa allora un gioco articolato su più piani narrativi, che mostrano la vera essenza di un autore senza tempo capace di accettare il proprio passato e guardare oltre, concedendo il proprio perdono a Lord Douglas.

Biglietti interi a 15 euro, a 12 i ridotti. Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444 322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Informazioni anche su www.teatrospaziobixio.com.

Il Teatro Spazio Bixio si trova in via Mameli, 4.