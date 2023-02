Dopo la vittoria in casa con Marsala, Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda vola in Sicilia dove affronterà mercoledì 8 febbraio alle 20.30 Desi Shipping Akademia Messina, squadra insidiosa che all’andata si era arresa al tie-break, dopo essere stata in vantaggio di due set a uno – Montecchio vola a Messina: “Squadra ostica, serve attenzione”

Le ragazze di coach Sinibaldi ne sono consapevoli, anche alla luce dell’ottima difesa e della grande attenzione a muro messe in gioco domenica scorsa dalle siciliane contro Anthea Vicenza.

“Sarà sicuramente una trasferta difficile – sottolinea la banda trentina Rachele Nardelli -, non solo per il viaggio lungo, ma anche perché loro hanno dimostrato di essere una squadra ostica e che può metterci in difficoltà visto che comunque il campionato è ancora aperto.

Dal canto nostro abbiamo dimostrato a Marsala di essere in una buona forma fisica, nonostante non giocassimo da due settimane. Abbiamo avuto il tempo di recuperare le energie per affrontare questo febbraio, che sarà impegnativo sia dal punto di vista fisico che mentale, e stiamo riprendendo un buon ritmo gara.

Sappiamo tutte quali sono i nostri obiettivi e la cosa importante sarà affrontare la partita con la massima attenzione”.

San Bonifacio, 7 febbraio 2023

Credit ph Roberto Muliere