Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda ferma la corsa di Talmassons, prendendosi la rivincita al Palaferroli con un 3-1 al termine di un match ad alto livello tra la seconda e la terza della classe. – Montecchio si prende la rivincita con Talmassons: 3-1

Le castellane scavalcano le friulane in classifica e si portano al secondo posto con 37 punti, trascinate da una grande prova di squadra con Mazzon top scorer con 25 punti, seguita da Angelina con 17, ma pure con Marconato e Tanase in grande serata con 14 punti. I parziali: 25-20; 25-15; 23-25; 28-26.

Nei primi due set il dominio di Montecchio è netto,

che parte forte con attacchi velocissimi di Mazzon e Angelina e una fast di Barbazeni. Risponde Talmassons con Milana e Taborelli, ma le castellane alzano la barriera a muro e ingranano la quinta, portandosi su 12-8 con pallonetto di Tanase.

Chiama il time-out Barbieri, ma Montecchio mantiene alto il ritmo e infila una palla di prima intenzione con Barbazeni e un altro pallonetto di Tanase. Scappano le castellane con bordata di Angelina a 21-14. Tenta il recupero la squadra ospite, ma un muro di Mazzon-Marconato su Eze Chidera e un tocco beffardo di Mazzon chiudono i giochi su 25-20.

Nel secondo set ancora Montecchio in grande spolvero, con Mazzon scatenata che piazza un ace e grande regia di Bartolucci che smista a Marconato per una fast che segna l’8-4. Il time out chiesto dalla panchina friulana ha l’effetto di suonare la sveglia, con Milana e Rossetto che agguantano il pari su 11-11.

Non ci sta Ipag Ramonda e torna a spingere con Mazzon e Tanase, allungando a 22-13. Un ace di Mazzon sulla linea e un attacco di Marconato chiudono su 25-15. Terzo set combattuto colpo su colpo con scambi lunghissimi e primo break di Talmassons con diagonale di Rossetto e colpo gobbo di Caneva.

Su 7-10 Sinibaldi ferma il gioco e Barbazeni lo accontenta con colpo secco dalla prima linea, ma due attacchi out di Angelina ridanno il lancio alle friulane, che si portano avanti di tre punti con Rossetto e Milana. Chiama di nuovo il tempo la panchina di casa sul 13-16 e le castellane vanno al sorpasso con grande ritorno di Angelina, che infila tre attacchi vincenti in successione.

Nel finale testa a testa con Milana e Rossetti che chiudono su 23-25.

Nel quarto set Montecchio parte deciso a portarsi a casa la partita e mette a segno un break con ottimi scambio Bartolucci-Marconato il duo Mazzon-Angelina che non perdona. Sul 8-3 chiama il tempo Barbieri e Taborelli si mette in cattedra, pareggiando su 14-14.

Perde un po’ di smalto Montecchio e ne approfittano le avversarie, aumentando il passo su 16-29 con Rossetto che infila colpi in diagonale e Taborelli autrice di un ace. Le padrone di casa non mollano e ribattono punto su punto nel finale al cardiopalma, con Angelina che sigla il vantaggio su 27-26 e Rossetto che manda in rete chiudendo la partita.

Soddisfatto il coach Marco Sinibaldi:

“Questo era un test in vista delle partite che affronteremo nella pool promozione e credo sia stato affrontato nella maniera giusta come attitudine mentale ed esecuzione sul piano tattico della partita. Contrastare una corazzata come Talmassons, che veniva da dieci vittorie, non era semplice, ma siamo stati bravi, anche se le loro individualità sono uscite comunque fuori, vedi Milana e Rossetto.

Abbiamo fatto una buona gara al servizio, riuscendo a staccare palla e riuscendo a far prevalere le doti fisiche nel muro. Una vittoria di squadra, dove ha prevalso l’agonismo e in queste partite è l’unica cosa che conta”.

Si allinea l’opposto Giorgia Mazzon:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita molto tosta, quindi ci eravamo preparate mentalmente a lottare. Ci era rimasta indigesta la sconfitta dell’andata e perciò siamo partite subito cattive, Nel terzo set loro ci hanno messo qual cosina in più e hanno sbagliano un po’ meno, però io sapevo che l’avremmo portata a casa.

Sono molto contenta della prestazione di tutte, perché ci siamo date una mano come ci eravamo promesse di fare e d’ora in avanti dovremo fare sempre così”.

Per il Talmassons parla coach Leonardo Barbieri:

“Una bella partita, ma Montecchio nei primi due set ci ha sovrastati nettamente, tirando fuori una battuta efficace e precisa. Poi la partita si è allungata, noi siamo usciti stando bene fisicamente e il quarto set si è giocato punto a punto e loro sono stati più cinici di noi. Noi venivamo da un tour de force molto importante, con dieci vittorie consecutive.

Sotto l’aspetto fisico sono molto contento, ma qualche palla dovevamo gestirla con più pazienza. Siamo comunque nei sei, siamo felicissimi, ma il fatto di essere in pool promozione non deve farci abbassare la guardia”.

La presidente Carla Burato guarda già al prossimo match:

“Al Palaferroli arriverà la capolista Roma, per un test importantissimo dove si cercherà il riscatto dalla partita di andata, dove si sono visti dei momenti di testa a testa.

Sarà l’occasione per il pubblico di poter assistere oltre a un match di altissimo livello, ma anche di poter festeggiare con noi il Carnevale, perché sono previste tante sorprese e un party con dj set a fine partita. Il tutto curato da Publidecor.

Chi lo desidera può venire in costume. Aspettiamo un pubblico numeroso, per fare il tifo e divertirsi con noi”.

San Bonifacio, 12 febbraio 2023