En plein siciliano: Montecchio porta a casa tre punti da Messina

Dalla Sicilia arrivano altri tre punti per Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda, che dopo Marsala batte Desi Shipping Akademia Messina per 3-1.

Come all’andata le padrone di casa si rivelano un osso duro, soprattutto nel primo e nel quarto set. I parziali: 29-27; 14-25; 12-25; 23-25. Top scorer Mazzon con 25 punti, seguita da Angelina con 20 e Tanase con 10.

Montecchio sale in classifica e si piazza al terzo posto, dietro a Roma e Talmassons.

In avvio Messina subisce il gioco di Montecchio,

che mette a segno il primo break portandosi su 4-1. Risponde la squadra di casa con attacco velocissimo di Robinson e mani out di Ebatombo.

Sul 6-10 chiama il tempo coach Breviglieri e le siciliane si fanno sotto con doppietta di Ebatombo e pipe di Robinson, mettendo la freccia su 15-14.

Chiama il tempo Sinibaldi, ma le castellane continuano a subire il gioco delle messinesi, nonostante l’ingresso di Malvicini ed Esposito. Le ragazze di coach Breviglieri hanno il primo set-point su 24-22, ma un errore al servizio riapre il match, che si chiude su 29-27 con muro su Angelina e grande diagonale di Ebatombo.

Nel secondo set Ipag Ramonda

parte concentrata e scappa con ace di Tanase e muro di Marconato su Ebatombo, portandosi avanti di sei punti su 7-13. Coach Breviglieri chiama il time-out, ma le siciliane sbagliano troppo e le castellane non perdonano, chiudendo con Marconato su 14-25.

Terza frazione quasi fotocopia,

con Montecchio in fuga tra gli errori di Robinson e Martilotti. Chiusura agile con vantaggio di tredici punti. Il quarto set sembra di nuovo in mano alla squadra ospite con break di 1-6, ma un fallo a carico di Montecchio ridà fiato a Desi Shipping, che riprende a martellare con Ebatombo e Robinson allungando di quattro punti su 22-18.

Una fast out di Martinelli e due bordate di Angelina riportano in gara la squadra berica, che con palla out di Martilotti alza le mani al cielo.

Montecchio Maggiore, 8 febbraio 2023

Fonte Ufficio stampa Unione Volley Montecchio Maggiore