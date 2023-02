Le immagini saranno utilizzate per allestire una mostra prevista per l’autunno – Montecchio Maggiore: il Comune sta raccogliendo foto storiche sul tema dei motori storici

Il Comune sta raccogliendo foto storiche sul tema dei motori a Montecchio Maggiore per allestire la mostra “Persone, Motori e Territorio” prevista per il prossimo autunno, in concomitanza con la terza uscita della pubblicazione comunale “Garage Storico”.

I cittadini e gli operatori economici sono invitati

ad inviare entro il 31 maggio le loro immagini riguardanti qualsiasi tipo di mezzo (biciclette, moto, auto, motocarri, camion, trattori, ecc…), purché scattate prima degli anni Ottanta. Protagonisti sono i vecchi ricordi di famiglia, eventi o cerimonie, attività sportive o lavorative, vacanze.

La raccolta e la catalogazione delle immagini è gestita dal “Garage Storico Magazzini Comunali” in collaborazione con “Il Registro Storico Moto Ceccato” ed il “Museo Forze Armate 1914-1915”, che sono a disposizione per informazioni.

Le foto, anche scansionate, corredate da una breve descrizione, possono essere inviate ai seguenti indirizzi:

“Garage Storico Magazzini Comunali” via Pelosa 2 (tel. 0444.696632) garagestorico@comune.montecchio-maggiore.vi.it

“Registro Storico Moto Ceccato” (solo WhatsApp 349.7592200) gippieventi@gmail.com

“Museo Forze Armate 1914-1945” via del lavoro 66 (tel. 0444. 746211) museoforzearmate@gmail.com

Montecchio Maggiore, 27 febbraio 2023

Fonte Ufficio stampa Meneghini & Associati