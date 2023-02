Montecchio Maggiore: Giorno del Ricordo 2023, doppio appuntamento

Giorno del Ricordo: sabato 11 febbraio la commemorazione ufficiale al monumento in via Martiri delle Foibe

Venerdì 17 febbraio “La grande storia di Abdon Pamich” in sala Civica Corte delle Filande

Per celebrare il 10 febbraio “Giorno del Ricordo”, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, il Comune di Montecchio Maggiore organizza per sabato 11 febbraio alle 11 una cerimonia di commemorazione ufficiale al monumento in via Martiri delle Foibe. Presenti Istituzioni e autorità locali.

Venerdì 17 febbraio alle 20.30 in sala Civica Corte delle Filande andrà invece in scena il racconto teatrale a cura di Davide Giandrini: “La grande storia di Abdon Pamich”. Una narrazione in forma intima e poetica, accompagnata da alcune fotografie e da video proiezioni. Una storia commuovente che racconta il dramma delle foibe.

“Settembre 1947. Un ragazzino di 13 anni, in calzoncini, maglietta e scarpe da ginnastica sta fuggendo insieme al fratello Giovanni dalla sua amata Fiume. Sono soli, di notte, a correre nel buio alla ricerca di un treno che li porti verso un futuro migliore. Più sicuro. Quel ragazzino è diventato uno degli sportivi italiani nel mondo con il maggior numero di medaglie conquistate nella faticosa disciplina della marcia”. Abdon Pamich è stato medaglia di bronzo ai Giochi di Roma 1960, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo del 1964 e ancora due volte campione europeo e 40 titoli italiani.

Davide Giandrini

è autore, poeta e regista teatrale tra i più riconosciuti interpreti di teatro canzone. “La grande storia di Abdon Pamich” è il suo secondo lavoro sul tema delle foibe. Il primo s’intitola “Il sentiero del padre, viaggio tra i segreti delle foibe carsiche”, che dal 2013 a oggi è stato portato in scena per oltre 200 repliche. L’ingresso alla serata è libero. Informazioni: Ufficio Cultura 0444.705768 – cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

«Anche quest’anno con queste iniziative vogliamo dare un segnale forte alla nostra cittadinanza affinché non vada il perso il ricordo del massacro delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata», commenta il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula. «Lo spettacolo che si terrà in sala Civica Corte delle Filande è rivolto a tutta la cittadinanza, – aggiunge l’assessore alla Cultura, Claudio Meggiolaro – e in particolare ai ragazzi delle scuole, proprio per questo invito i genitori ad accompagnare i propri figli, per non dimenticare questa terribile pagina della nostra storia».