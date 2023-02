Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda porta a casa due punti dalla trasferta a Soverato, al termine di un match combattutissimo e vinto al tie-break. – Montecchio combatte e vince a Soverato al tie-break

Le castellane vanno in vantaggio due volte, ma vengono riacciuffate dalle calabresi: 22-25; 25-21; 21-25; 25-22; 12-15. Top scorer Mazzon con 24 punti. Ipag Ramonda mantiene la quinta piazza in classifica, dietro a Roma, San Giovanni in Marignano, Martignacco e Talmassons che vincono a punteggio pieno.

Montecchio parte con il turbo e si porta su 5-1 con Mazzon e Angelina a martello.

Rispondono le padrone di casa con il braccio potente di Schwan e Giugovaz che cerca angoli sguarniti, ma si procede con le ospiti sempre in vantaggio fino al 16-19, quando un muro di Giambanco su Mazzon e un servizio out delle castellane permettono a Soverato di portarsi a un punto.

Le ragazze di Sinibaldi chiudono con doppio punto di Tanase con pallonetto e zampata sulla linea. Nel secondo set il Soverato impone il suo gioco e sigla il primo break 4-2. Accorcia Cometti con magia su alzata di Bartolucci, mentre le calabresi continuano a spingere con diagonali di Korhonen e potenti attacchi di Schwan.

Le castellane pareggiano su 15-15, con Mazzon che trasforma in oro un passaggio di Maggipinto, spingendosi poi avanti sul 16-18 con pipe di Marconato. Nel finale però le padrone di casa mettono a quinta e affondano la difesa ospite. Terzo set con l’opposto finlandese ancora trainante, che sigla il 6-3 con ace di Giambanco e botta di Cecchi.

Esposito ferisce sotto rete e Mazzon bombarda,

rimettendo in gioco Ipag. Sul 14-16 le ospiti mettono la freccia e salgono d’intensità, chiudendo con lungo break di Angelina al servizio, che non dà spazio di recupero alla difesa avversaria. Nel quarto set Ipag Ramonda mette la testa avanti con ace di Angelina. Poi si procede con colpi di scena continui: Soverato si porta avanti su 15-12 con Korhonen incontenibile sulla diagonale e Montecchio risponde con ace di Nardelli e Tanase portandosi su 18-19.

Nel finale le cavallucce marine spingono con Giugovaz e Schwan, chiudendo 25-22. Al tie-break la squadra guidata da capitan Maggipinto accelera e si porta sul 5-0, con schiaffo di Angelina e gran muro di Barbazeni su Giugovaz. Resistono le ragazze di Chiappini, ma le ospiti non mollano e restano in vantaggio fino alla fine, chiudendo con bordata di Tanase.

Per Montecchio parla coach Marco Sinibaldi:

“Sapevamo che questo non sarebbe stato un campo facile, anche per il tifo che è veramente incredibile. È stata una battaglia tra due squadre che hanno un attacco importante, dove ha prevalso non tanto chi sbagliava meno, ma chi ha mantenuto più lucidità. Adesso ci aspetta una settimana più tranquilla rispetto a quello che abbiamo passato, segnata da una doppia trasferta e da qualche stato influenzale che non ha permesso a tutte le atlete di essere al cento per cento. Dobbiamo recuperare le forze, perché nella pool promozione il livello tecnico si alzerà moltissimo”.

Dal fronte Soverato le dichiarazioni del coach Luca Chiappini:

“Abbiamo probabilmente giocato una delle migliori gare della nostra stagione. Abbiamo interpretato bene quello che avevamo preparato, sia nella battuta che nella battuta-muro. Al di là del risultato, che lascia un po’ di amaro in bocca, sono contento della prestazione delle ragazze: se non avessero giocato al 110 per cento contro un Montecchio molto aggressivo in attacco l’esito sarebbe stato diverso. Ora ci aspetta San Giovani in Marignano, dove andremo con la tranquillità con cui abbiamo giocato stasera: se noi giochiamo con la mente sgombra e senza stress possiamo esprimere un buon gioco”.

Montecchio Maggiore, 26 febbraio 2023