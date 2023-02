“Brave a riprendere il ritmo” – Montecchio batte Marsala in tre set

Montecchio Maggiore-San Bonifacio, 5 febbraio 2023 – Montecchio torna in campo dopo sdue settimane di stop ma non perde il gusto della vittoria, battendo al Palaferroli di San Bonifacio in tre set Sigel Marsala Volley, nonostante una buona prestazione delle siciliane.

I parziali: 25-29; 25-22; 25-21.

Top scorer Angelina con 18 punti,

con Mazzon che segue a ruota con 16. Con questa vittoria le castellane si aggiudicano l’accesso ai play off promozione.

Partenza in equilibrio con le squadre che procedono punto su punto. Poi Ipag cambia passo e si porta su 9-5 con muro di Angelina su Salkute e ace di Marconato, costringendo Buonavita a chiamare il primo time-out. Le castellane allungano fino a 17-10 con colpi chirurgici di Mazzon e Tanase, che trova un varco giusto.

Poi qualche errore ridà fiato alle siciliane, che si fanno sotto con Bulovic e Salkute. Coach Sinibaldi chiama il time-out e sono Angelina e Mazzon a ridare fiato alle trombe, portando la squadra a chiudere con pallonetto della schiacciatrice lombarda su 25-19.

Nella seconda frazione parte aggressiva Sigel con un break su 1-3, ma un filotto di quattro punti di Tanase riporta in marcia la squadra di casa, che scava un divario di sei punti con fast di Marconato a 14-8. Le siciliane non mollano e si rifanno sotto con ace di Bulovic e fast di Frigerio.

Poi è dominio di Montecchio,

che chiude su 25-22 con Angelina. Nel terzo set ci riprova Marsala con Bulovic-Salkute, ma gli errori al servizio riportano il pallino del comando alle castellane, che si portano su 15-10 con mani out di Tanase e fast di Marconato.

Chiama il tempo la panchina di Marsala e grazie a qualche errore sotto rete di Ipag agguanta il pareggio su 18-18. Si trema nel finale, quando Angelina esce dopo un atterraggio, ma risolve Mazzon con due staffilate, che chiudono il match su 25-21.

Per Montecchio esprime soddisfazione Alice Tanase:

“Era difficile rientrare dopo un lungo stop e riprendere il ritmo partita, ma siamo state molto brave a portare a casa il match. Ci siamo preoccupate per Angelina, ma per fortuna è tutto ok ed è stata bravissima Rachele Nardelli a subentrare.

Questo dimostra che abbiamo una squadra affiatata e sempre pronta. Sono contenta anche della mia prestazione. Sono serena e sto cercando di trovare un po’ di continuità. Adesso sotto con il lavoro, perché ci aspetta un febbraio di fuoco”.

Commenta il coach Eraldo Buonavita, all’esordio sulla panchina di Marsala: “Posso solo fare i complimenti alle mie ragazze e chiedere ancora più impegno in allenamento, dando applicazione a quello che ci diciamo.

Bastava essere un po’ più lucidi in alcune azioni importanti e si poteva fare meglio, anche se con una squadra come Montecchio, quando gioca come sa, non è facile.

Dalle prossime partite mi aspetto un risultato diverso, a cominciare dal match con una pari punti come Sant’Elia”.