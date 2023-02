Con un ruolino di marcia di otto vittorie consecutive in campionato, Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda si prepara ad accogliere in casa la capolista Roma, squadra che ad oggi ha collezionato solo vittorie e che all’andata sconfisse le castellane 3-0. – Montecchio accoglie la capolista: “Siamo cresciute e in fiducia”

Domenica prossima alle 17, al Palaferroli,

per il pubblico sarà l’occasione non solo di assistere a un match di alto livello, ma anche di poter festeggiare il Carnevale.

Sono previste, infatti, tante sorprese e un party con dj set a fine partita. Il tutto curato da Publidecor. Chi lo desidera può venire in costume.

“Roma è una squadra molto forte, che ha dimostrato di meritare il primo posto in classifica – dice la schiacciatrice Alice Tanase -. Siamo consapevoli della loro forza.

Noi, a differenza dell’andata, arriviamo con più consapevolezza e fiducia grazie sia alla vittoria di domenica scorsa con Talmassons, sia a un percorso di crescita che comunque sta dando i suoi frutti e sta portando i risultati in cui speravamo.

Veniamo da otto vittorie di fila, quindi questo per noi è un momento di crescita. Siamo in un ottimo stato mentale e stiamo bene fisicamente”.

Avete battuto la seconda in classifica, che arrivava da dieci vittorie di fila. Domenica prossima potreste essere la spina nel fianco dell’imbattuta Roma.

“Arriviamo alla partita con le capitoline più consapevoli e cresciute rispetto all’andata. È vero che dall’altra parte c’è una squadra molto esperta, con giocatrici molto forti, solida in tutti i fondamentali, ma noi dovremo affrontarla con la spensieratezza con cui avremmo dovuto porci anche all’andata.

È sempre bello provare a vincere con la prima della classe: noi ce la metteremo tutta e il risultato sarà quello che sarà. L’importante è uscire dal campo, a differenza dell’andata, consapevoli di avere dato tutto, di divertirci e giocare una bella partita”.

Da inizio stagione hai fatto un salto di qualità: match dopo match sei apparsa in crescita.

“È vero, sto trovando un po’ più di fiducia. Una crescita che devo al lavoro che stiamo facendo in palestra. Io cerco sempre di mettere in primo piano il massimo contributo nella fase difensiva e di ricezione, ma pian piano sto ritrovando qualche colpo in più anche in attacco, cosa che all’inizio era il mio punto un po’ più debole.

Ci sto lavorando molto e sono contenta di fare la mia parte anche in questo fondamentale, anche se il focus rimane su quello che è il mio obiettivo, cioè dare equilibrio nella parte dietro”.

San Bonifacio, 23 febbraio 2023