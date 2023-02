Composta da 62 posti letto, in stanze doppie e singole, con servizi in camera in un complesso di 2 mila metri quadrati riqualificato grazie a fondi Pnrr e di Esu Padova – Monte Berico: inaugurata la nuova residenza di San Raffaele per studenti universitari

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron, l’assessore all’istruzione, ai rapporti con l’università e politiche giovanili Cristina Tolio, l’assessore al patrimonio Roberta Albiero, e il consigliere delegato alle politiche giovanili Jacopo Maltauro hanno partecipato alla presentazione della nuova residenza per studenti universitari San Raffaele in viale X Giugno 10.

Erano presenti:

il presidente di Esu Padova Giuseppe Maschera con il direttore generale Gabriele Verza, l’assessore regionale all’istruzione Elena Donazzan, il prorettore alle politiche per le sedi decentrate dell’Università di Padova Paolo Sambo e il presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza Adamo Dalla Fontana.

“Grazie alla sinergia tra gli enti preposti e la proprietà – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco – è stato valorizzato in tempi record un immobile che sarà molto utile per la crescita dell’università nel nostro territorio. È il risultato di un percorso nel quale il Comune è sempre stato presente con l’obiettivo condiviso di far crescere il numero di studenti, ad oggi attorno ai 5mila, e di far sviluppare le strutture per l’ospitalità.

In questo contesto si inseriscono i lavori di riqualificazione, in partenza a breve, del palazzo ex Aci a San Biagio, dove dal prossimo autunno arriverà il corso di design industriale, e il via libera dato come presidente della Provincia all’acquisto delle aree antistanti all’università per creare e offrire nuovi spazi per gli studenti”.

Il complesso, con ingresso in corrispondenza dei portici di Monte Berico,

è stato acquisito in locazione per 13 anni dall’Esu Padova Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, per un costo annuo di 235 mila euro finanziati con fondi Pnrr per 2.291.250 euro e fondi propri per 763.750 euro.

Nella struttura, che fino a prima del Covid è stata un albergo, sono disponibili 62 posti letto con servizi igienici in camera: 56 in stanza doppia e due in stanza singola.

Sono presenti anche camere attrezzate per persone con disabilità con due posti letto in stanza singola e due in doppia.

La struttura, della superficie complessiva di 2 mila metri quadrati, dispone di un’aula studio, una sala soggiorno, una palestra, due sale da pranzo, due cucine, una lavanderia.

È presente anche un parcheggio.

Gli alloggi sono già disponibili e vengono assegnati da Esu Padova.

Fonte: Comune di Vicenza