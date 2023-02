Mercoledì 1° marzo torna al TCVI Teresa Mannino con il suo nuovo spettacolo

Ritorna, a grande richiesta, acclamata dal pubblico, Teresa Mannino: l’attrice comica sarà al Teatro Comunale di Vicenza con il suo nuovo lavoro “Il giaguaro mi guarda storto”, mercoledì 1° marzo alle 20.45 nell’ambito degli spettacoli fuori abbonamento; i biglietti sono esauriti da tempo.

Lo spettacolo, di cui la Mannino è anche regista e autrice dei testi con Giovanna Donini, in collaborazione con Maria Nadotti, scene di Maria Spazzi, luci di Roberta Faiolo, costumi Istituto Melodia, una produzione Stregonia-Savà, è realizzato a Vicenza in partnership con Anthea S.p.A., tra i principali broker assicurativi nazionali con sedi in tutta Italia, una realtà che crede nel valore della cultura e dello sport e che da sempre supporta le attività del territorio. Lo show, attualmente in tournée nei principali teatri italiani, registra ovunque il sold out.

L’attrice e comica siciliana, celebre anche alle platee televisive per le sue partecipazioni (e la conduzione) a Zelig, torna a Vicenza, dopo il successo di “Sento la Terra girare” (al Tcvi nel 2020) e “Sono nata il ventitré” (al Tcvi nel 2016), con il suo nuovo esilarante spettacolo, ideato durante la pandemia. Il vento di scirocco aiuta i suoi pensieri a volare verso una meta che sembra irraggiungibile: il desiderio. Tutto si riaccende grazie agli occhi ottusi e storti del potente di turno travestito da felino medievale. Non solo ironia, ma acuta intelligenza e autentica passione per raccontare al pubblico fatti e misfatti, “in puro stile Mannino” caratterizzano il nuovo spettacolo. Con il suo inconfondibile tocco ironico, attento, disincantato e mai banale, l’artista riuscirà a raccontare facendoci ridere, le relazioni umane e le infinite sfaccettature delle dinamiche che le muovono.

Teresa Mannino torna dunque dal vivo al suo pubblico,

sui palchi dei teatri, piena di desideri, racconti e interrogativi. Il primo desiderio, come ha affermato più volte, è quello di ritrovare il pubblico dal vivo, scambiare sguardi con ogni spettatrice e ogni spettatore seduti in platea dalla prima all’ultima fila, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale. Dai racconti d’infanzia alla difficile relazione con l’attesa, dalla perplessità nei confronti degli animali umani alla stima per le formiche, il filo conduttore del nuovo spettacolo è dunque il desiderio, lo stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento. Come spiega l’autrice nella presentazione de “Il giaguaro mi guarda storto”, durante il nostro incontro potrete danzare con me, guardare in silenzio, fare domande o dare risposte. Potrete anche chiudere gli occhi, ascoltare le mie parole come fossero una ninna nanna e addormentarvi, l’importante è non smettere di sognare e tenere gli occhi ben aperti una volta fuori dal teatro!

Teresa Mannino,

solare presenza del panorama comico italiano sa coniugare una raffinata tecnica attoriale con una capacità di improvvisazione assolutamente spontanea e originale. Siciliana fortemente legata alla sua terra, laureata in filosofia, ha studiato teatro a Milano che è diventata la sua città d’adozione. La sua comicità è graffiante, leggera, intelligente e sottile. Le sue storie dalla Sicilia attraversano tutta l’Italia per fermarsi nel grande Nord, per accendere un sorriso, far riflettere, scatenare una risata. Si aggiudica a pieno titolo, con i suoi accattivanti monologhi comici, la conduzione della prima serata di Zelig con il Mago Forest su Canale 5. Edizione condotta brillantemente nel 2013 grazie anche all’esperienza formativa di cinque edizioni di Zelig OFF (dal 2007 al 2011) che ha presentato con Federico Basso. Ma il suo personale percorso artistico si snoda tra esperienze comiche di palcoscenico e piccolo schermo, radio e cinema per approdare infine ad un mondo fatto di storie, emozioni e testimonianze.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39). Aperta dal martedì al sabato – esclusi i giorni festivi – dalle 15.00 alle 18.15, suggerito l’appuntamento e un’ora prima dell’inizio. Oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00.

Online su www.tcvi.it. I biglietti per lo spettacolo costano 30,00 euro l’intero, 25,00 euro il ridotto over 65 e il ridotto under 30. È possibile comprare i biglietti anche tramite 18App, Carta del docente, Vi – University Card e voucher.

Fonte: Teatro Comunale di Vicenza