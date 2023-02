Online il sito di Anva Confesercenti – “Mercato 2.0: se vi“Mercato 2.0: se vive il mercato, vive la piazza”, è online il sito di Anva Confesercenti

se vive il mercato, vive la piazza, consultabile all’URL https://mercativicenza.it/, la piattaforma digitale per conoscere meglio i mercati cittadini, scoprire tutti i dettagli sui giorni e gli orari di attività, ma anche le curiosità, le consuetudini e il patrimonio di storie e tradizioni che fa parte dei mercati rionali.

Un’iniziativa proposta da ANVA Confesercenti (Associazione Nazionale Commercianti su Aree Pubbliche) e condivisa dall’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza, per rilanciare le piazze e i loro banchi, che oggi vivono una nuova sfida: mantenere il loro ruolo sociale proiettandosi nel futuro, e quindi aprendo un confronto a nuove proposte per la cittadinanza.

L’iniziativa è stata presentata in sala Stucchi a Palazzo Trissino dall’assessore alle attività produttive Silvio Giovine e da Flavio Convento, presidente della Confesercenti di Vicenza.

Sono intervenuti anche Sergio Boggian, coordinatore Anva, e Valentina Accoto, che si è occupata della realizzazione del sito.

“Con Confesercenti abbiamo raggiunto un traguardo che ci permette di mettere al centro i mercati cittadini che fanno parte della tradizione della nostra città – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine.

La piattaforma che presentiamo oggi

è un ottimo strumento che offre visibilità ai commercianti che espongono nelle piazze e che assolvono ad una fondamentale funzione sociale creando aggregazione in centro e nei quartieri.

Inoltre sarà uno strumento utile ai cittadini che potranno conoscere luoghi e orari dei mercati e le tipologie dei prodotti esposti”.

“Se vive il mercato, vive la piazza è un progetto che vuole proporre un percorso di riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico e culturale che caratterizza i mercati della città di Vicenza e ha l’intento di rappresentarli come un luogo commerciale competitivo, dove è possibile trovare grande varietà, assortimento e qualità di prodotti – ha spiegato il presidente di Confesercenti di Vicenza Flavio Convento.

Per contribuire alla modernizzazione della forma di commercio più antica che la storia ricordi, è stata condotta un’operazione coordinata di digitalizzazione topografica intuitiva e funzionale.

Per compierla, è stata precedentemente svolta una rilevazione “on the road” di tutti i banchi nelle varie giornate di mercato, raccogliendo volta per volta le adesioni e i materiali informativi e fotografici degli ambulanti. La loro collaborazione è stata fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa.

Pur trattandosi si un progetto sperimentale, sono state raccolte un centinaio le adesioni.

Sono stati monitorati quattordici mercati, di cui nove rionali e cinque centrali, digitalizzati in sedici mappe interattive in scala 1:500 e 1:300 consultabili liberamente da tutti i cittadini.

Mercatidivicenza.it

è un nuovo spazio virtuale pubblico pensato proprio per aiutare i vicentini e i turisti ad orientarsi tra le strade e le piazze di Vicenza e invitarli ad effettuare le proprie spese al mercato.

L’obiettivo principale del progetto è fornire un’idea complessiva e chiara di quello che rappresenta il commercio su area pubblica a Vicenza, attraverso un percorso di riscoperta e valorizzazione.

E’ stata realizzata una mappatura digitale precisa e interattiva dei banchi, con orari e merceologie, inserita nel sito https://mercativicenza.it/.

Le attività realizzate fino ad ora e quelle in divenire presuppongono un’ottica di riscoperta dei mercati, intesi non soltanto come strumenti del commercio, ma come parte integrante della storia e del patrimonio comune della città.

Il primo video realizzato è stato pubblicato sul sito e si può vedere anche al link del canale YouTube ConfesercentidelVenetoCentrale https://www.youtube.com/watch?v=N7Gc0yhJrJM

L’iniziativa fa parte del protocollo d’intesa

Vicenza la città che vorrei tra presente, passato e futuro, siglato nel maggio scorso, che vede Confesercenti e Comune impegnati nell’attuare diversi progetti.

Il progetto “Mercato 2.0: se vive il mercato, vive la piazza” si occupa dei seguenti mercati di questi mercati:

Mercati del martedì:

piazze centrali: in piazza dei Signori settore non alimentare e in contra’ Garibaldi settore alimentare;

in zona Ferrovieri, parcheggio di via Baracca.

Mercati del mercoledì:

in zona polisportivo, via Goldoni;

in zona Maddalene, via Cereda.

Mercati del giovedì:

mercato centrale in piazza dei Signori, piazza Biade, piazzetta Palladio, contra’ Garibaldi e piazza Duomo;

in piazza delle Erbe – mercato settimanale produttori agricoli;

in viale Roma, contra’ Pescherie Vecchie, piazza Castello e De Gasperi;

in piazza San Lorenzo.

Mercati del venerdì:

in zona San Pio X, via Fabiani;

in zona Riviera Berica, via Rosselli;

in zona Laghetto, via dei Laghi;

Mercati del sabato:

in zona Villaggio del Sole, via Granatieri di Sardegna;

nel piazzale antistante al Mercato Ortofrutticolo, via del Mercato Nuovo;

in zona Bertesinella, via Cà Balbi.

Vicenza, 4 febbraio 2023

Fonte Comune di Vicenza