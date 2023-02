“Meléte: avere cura del passato, coltivare il presente” al via la rassegna Classici Thiene

Al via la rassegna Classici Thiene, gli incontri di cultura classica capaci di coniugare l’alta professionalità di studiosi riconosciuti con un pubblico di non specialisti, in un’apertura al dialogo su temi, autori e opere del mondo greco e latino e sulla loro ricezione nella cultura contemporanea.

L’iniziativa nasce a Thiene in collaborazione con i Classici Contro ed è realizzata dal Liceo “F. Corradini” con il patrocinio del Comune di Thiene.

«Ringrazio gli organizzatori per quest’opportunità preziosa che offrono alla Città e al territorio – dichiara l’assessora alla Cultura e alla Biblioteca, Ludovica Sartore –. La scelta dei temi affrontati nella rassegna sono sempre di estremo interesse e permettono di approfondire la nostra conoscenza del mondo classico e, insieme, di maturare una riflessione critica su aspetti importanti della nostra società. Invito la Cittadinanza a partecipare numerosa».

Meléte: avere cura del passato, coltivare il presente

è il titolo della rassegna di quest’anno. Meléte è parola greca carica di suggestioni e significati: traduce l’idea della “cura”, dell’”attenzione” e, come avviene spesso nelle dinamiche lessicali, si estende a comprendere il concetto di “esercizio”, “allenamento”, “meditazione”, “studio”. Forse non esiste termine più adatto a definire il senso dell’insegnamento e ad interpretarne lo spirito, in quell’impegno paziente dei team docenti ad “allenare” i loro ragazzi e ragazze perché raggiungano un buon grado di autonomia nell’esprimere un pensiero critico.

«Il Liceo “F. Corradini” – afferma la dirigente scolastica, Marina Maino –

si conferma anche con questa proposta come una qualificata agenzia educativa, promotrice di cultura e aperta al territorio. È importante che l’istituzione scolastica si ponga come elemento di stimolo e riesca a travalicare i muri della scuola aprendosi all’esterno in maniera propositiva e diffondendo i valori culturali più profondi alla base della nostra civiltà. Sono questi che contribuiscono a migliorare e a far crescere una comunità cittadina».

Due gli incontri in programma all’Auditorium Fonato Città di Thiene, entrambi con inizio alle ore 20.30.

Il primo appuntamento è venerdì 3 marzo 2023 ed è intitolato:

ELENA E PENELOPE: due modelli femminili tra mito e letteratura. Ospite è Giorgio Ieranò dell’Università di Trento, professore di letteratura greca presso l’Università di Trento, saggista e traduttore teatrale, che ci parlerà di due donne del mito, Elena e Penelope, paradigmi, nell’immaginario collettivo, di due modi diversi di concepire e vivere il matrimonio: seduttrice e fedifraga la prima, fedele e devota la seconda. Ma è proprio così? Scopriremo che a partire dai poemi omerici e per tutto il corso della letteratura antica e moderna le due figure non si lasciano ricondurre a rigidi schemi e stereotipi di genere, ma si presentano mutevoli, ibride, caratterizzate da chiaroscuri che ancora oggi lasciano aperte varie possibilità interpretative. Condurrà la serata Dino Piovan, docente e saggista, nonché membro dell’Accademia Olimpica.

La rassegna prosegue giovedì 9 marzo 2023 alle ore 20.30

con LA DEMOCRAZIA ATENIESE: modello o antimodello per il XXI secolo?; Dino Piovan illustrerà i caratteri distintivi dell’antica democrazia ateniese, in un confronto dialettico con le attuali democrazie rappresentative: Atene può essere un modello per il XXI secolo? O è invece un antimodello? La serata sarà introdotta da Silvia Xausa, insegnante al Liceo “F. Corradini”, responsabile e curatrice del progetto, accompagnata da letture e riflessioni degli alunni e delle alunne dell’indirizzo classico.

La rassegna Classi Thiene si inserisce nel progetto dei Classici Contro, che quest’anno ha per titolo ERIS. In un’idea di promozione della cultura del libro, la Libreria “Leoni” offrirà ai presenti la possibilità di acquistare alcuni dei testi di cui si parlerà nel corso delle due serate.

L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza, fino ad esaurimento posti.

