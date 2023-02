IERARDI (FdI), “Il quartiere di Viale Milano è nel programma di riqualificazione successivo a Campo Marzo. Strana coincidenza la chiusura del Famila durante la campagna elettorale” – Mattia Ierardi (FdI): supermercato Famila

“Dispiace che il supermercato Famila chiuda dopo soli due anni, e dispiace ancora di più che questo avvenga in apertura di campagna elettorale, quasi a voler dimostrare che questa chiusura sia la conseguenza di un problema di sicurezza e degrado che in questa parte di città è attenzionato sia dalla nostra Amministrazione che dalle Forze dell’Ordine.” – commenta il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Mattia Ierardi –

“Al privato che ha deciso di abbandonare chiediamo una riflessione, perchè il mantenimento di un presidio commerciale è un tema caro ai residenti della zona in funzione anche sociale, rendendoci disponibili, come Amministrazione e forza politica, ad aprire un tavolo di confronto fra le varie rappresentanze interessate per trovare un percorso che possa salvare la presenza del Famila.

Non è solo il profitto il motore di un’attività imprenditoriale ed il privato ha una storia di sensibilità ai bisogni del territorio che Vicenza conosce bene ed apprezza.

Perchè non fare una riflessione sulla chiusura? E’ davvero inevitabile o possiamo salvare il Famila?

Chiederemo un incontro con il privato e sentiremo già nei prossimi giorni le rappresentanze dei residenti per avviare una soluzione ad un problema che interessa tutti e che non vogliamo” – conclude Ierardi – “si trasformi in un fatto politico fatto scattare ad orologeria durante la campagna elettorale”.

Fonte Mattia Ierardi – Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Vicenza