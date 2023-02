Matteo Scapin in arte “Matthew S”

..“No Goodbye” è il nuovo singolo di Matteo Scapin in arte “Matthew S” (Edizioni Metatron – Distribuzione Believe) in uscita il 3 Febbraio.

Con questo brano Matthew S vuole inviare un messaggio ben preciso, non è tanto importante la destinazione, quanto l’idea del viaggio in sé, avvertita dall’uomo contemporaneo come un’esigenza irrinunciabile, anche se destinata al fallimento. Nessun addio solo eterni arrivederci.

Matthew S con questi suoni un po malinconici ci invita a riflettere sul rapporto che si instaura tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda e sulla loro difficile convivenza nella realtà contemporanea.

Biografia

Matteo Scapin (4 Febbraio 1989 ) in arte Matthew S, Music producer e live performer originario di Vicenza.

Ha iniziato nel 2006 con la release del suo primo EP e successivamente con altri progetti rilasciati su varie label. La scelta di focalizzarsi sulla musica elettronica nasce dal poterla accostare a qualsiasi genere musicale: è versatile, contaminata e ricca di suggestioni diverse.

Attualmente è docente di produzione in Ableton e Dj presso l’Istituto Musicale Veneto di Thiene e al PantaRhei di Vicenza. Come sound designer ha collaborato con il Gruppo l’Espresso e il Gruppo Magnolia, una società di produzione televisiva leader nella creazione di format di intrattenimento che includono diversi generi.

Nel 2015 ha prodotto il primo album sperimentale

Nel 2016 sotto l’etichetta INRI ha iniziato a pubblicare alcuni progetti tra cui Maneki Neko, Inside e il remix Tokai di Anti Anti. Ha pubblicato inoltre per Sony un remix di Lemandorle – Le Ragazze.

A settembre è stato invitato da MTV Italia a Torino per gli MTV Digital Days 2016 dove ha tenuto un workshop su Ableton e la live performance.

Lo stesso anno diventa “Artist Ambassador” per il Brand Arturia, attualmente uno dei principali marchi a livello mondiale per la realizzazione di software e hardware per la musica.

Nel 2017, Matthew S ha pubblicato il singolo “Disco Ball” e l’anno successivo pubblica su Inri l’album First con le voci di Leiner Riflessi (ex frontman dei Dear Jack ) e IVYE (voce del Landlord), rispettivamente “Touch” e “Don’t bring me down”.

Il singolo “Touch” è rimasto nella Top 10 di MTV DANCE CHART per tutta l’estate 2018.

Nel 2019, Matthew S ha pubblicato il singolo “Wa v e s on Th e Moon ” , spos t a ndo l’attenzione dai limiti della musica moderna per creare una traccia atmosferica, e nei mesi successivi ha pubblicato il singolo “Bounce”, una prova di elettronica e musica classica in collaborazione con Cucina Sonora.

Il 27 marzo 2020 ha pubblicato “Daydream” (per INRI Classic), singolo in collaborazione con il fisarmonicista Pietro Roffi e il pianista Gian Marco Castro scritto durante la quarantena del coronavirus.

Nel 2021, Matthew S ha pubblicato il singolo “Marea” in collaborazione con Kathy Palma, cantante dal Guatemala, l’anno successivo insieme al violoncellista tedesco Pablo Ortega pubblicato l’EP “Rebirth”.

Link:

https://matthewess.com/

https://www.facebook.com/OFFICIALMATTHEWS

https://www.instagram.com/matthew_s_official/

https://open.spotify.com/artist/57ZTe0YAuhG04dtH42nM1Y?si=8mmJiDZLQlq8pocKDOUGLQ

https://www.youtube.com/c/Matthewess_/

Genere: elettronica / ambient

Editore: Metatron

Distributore: Believe

PREVIEW: https://bit.ly/NOGOODBYE

VIDEO: https://bit.ly/MatthewSNoGoodbyeVideo