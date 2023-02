Manufatti “incongrui”, si può chiedere di demolirli per ottenere un credito edilizio

Il Comune di Vicenza ha pubblicato un avviso destinato a chi vuole presentare richiesta per far riconoscere nel Piano degli Interventi i “manufatti incongrui”. Ovvero edifici o manufatti che per caratteristiche di localizzazione, strutturali, funzionali, volumetriche o estetiche, costituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico, ambientale o urbanistico, o sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza.

La normativa regionale introduce, infatti,

importanti obiettivi di miglioramento ambientale e territoriale, come la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, il miglioramento della qualità della vita, della qualità architettonica e dell’efficienza ambientale, nonché la rinaturalizzazione delle aree agricole, oltre che la limitazione del consumo di suolo per raggiungere l’obiettivo, promosso dalla Commissione europea, di “consumo zero” entro il 2050.

In questo senso viene promossa un’azione di ripristino del territorio laddove vi siano opere incongrue o elementi di degrado, attraverso la loro demolizione e il riconoscimento di un credito edilizio per la rinaturalizzazione del suolo.

A questo scopo ogni anno il Comune pubblica un avviso per raccogliere le richieste di individuazione dei manufatti incongrui e successivamente procede con la stesura della variante al Piano degli Interventi di individuazione e attribuzione del relativo valore economico o volumetrico del credito edilizio, i cui criteri sono indicati nelle “Linee guida per la valutazione economica degli interventi in variante o in deroga agli strumenti urbanistici e per la gestione dei crediti edilizi” deliberate dalla giunta.

Le richieste vanno presentate entro il 3 aprile 2023

compilando il modulo pubblicato nella sezione “notizie” del sito Vicenza forum center al link https://www.vicenzaforumcenter.it/notizie/p.i._-_individuazione_di_manufatti_incrongrui_ai_sensi_della_legge_regionale_n._142019.

Le proposte saranno oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione, che si riserva l’eventuale inserimento nello strumento di pianificazione comunale.

Fonte: Comune di Vicenza