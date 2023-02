Malo: nuovi interventi su barriere architettoniche e regimazione delle acque

Proseguono gli interventi nel territorio comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Gli ultimi lavori riguardano via Ca’ Crosara e i marciapiedi di Cà bianca per agevolare il passaggio di pedoni.

Intensa anche l’attività per la regimazione delle acque. Spostamento di caditoie e sagomatura del profilo stradale riguardano una laterale di via Mazzini e via f.lli Bandiera. Si tratta di interventi dovuti alla presenza di fossati e tubazioni sotterranee nei pressi della strada provinciale Pasubio assai trafficata e lungo le vie di comunicazione del centro abitato dove sono presenti caditoie, canalette, fossi e tubi che raccolgono acque meteoriche e le collegano alla rete fognaria. Si procede quindi alla pulizia delle condotte, alla realizzazione di nuovi pozzi perdenti e di un pozzetto, con successivi ripristini degli asfalti.

Fonte: Comune di Malo