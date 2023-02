IL SINDACO : <NESSUNA RISPOSTA ALLE NOSTRE LAMENTELE> – Malo: da oltre due mesi gravi disserviziall’Ufficio Postale

Dalla metà dello scorso mese di dicembre il servizio “banco posta” dell’ufficio postale di Malo, in via Bologna, non funziona.

<Un disservizio gravissimo non solo per la nostra comunità ma per un bacino di 40 mila potenziali utenti distribuiti in altri 4 Comuni oltre al nostro.

Ho scritto due volte ai vertici di Poste italiane senza ricevere risposta concreta. Così non può andare avanti>, afferma il sindaco di Malo, Moreno Marsetti, che si fa carico di centinaia di lamentele ricevute dai cittadini.

Un ulteriore sollecito è stato spedito ieri via mail alla direzione di Vicenza di Poste italiane, manifestando il disagio della cittadinanza.

<Dispiace per chi lavora nel “nostro” ufficio postale, che non ha colpe specifiche per il disservizio e si deve fare carico di una situazione spiacevole per tutti. Questa volta mi aspetto una risposta tempestiva ed una soluzione altrettanto rapida del disservizio – conclude Marsetti. –

Altrimenti dovremo valutare altre forme di intervento, mobilitando consiglieri regionali e parlamentari del territorio e coinvolgendo le amministrazioni comunali confinanti>.

Malo, 24 febbraio 2023