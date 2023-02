Luna Park in prato Santa Caterina a Bassano: divieti di sosta e circolazione

In occasione del tradizionale Luna Park allestito in prato Santa Caterina nel periodo del Carnevale, è stata emessa una ordinanza per regolare la sosta e la circolazione dei veicoli a partire da domani, martedì 7 febbraio, fino a martedì 28 febbraio (compreso).

A nord di prato Santa Caterina,

nel tratto compreso tra l’ingresso ovest del parcheggio Prato 1 e via Santa Caterina, è disposto il divieto di sosta dei veicoli, con rimozione coatta in caso di violazioni.

Nella sola giornata di domani, 7 febbraio,

sarà inoltre vietata la sosta nel tratto di via Santa Caterina compreso tra via Marco d’Aviano e via Santo Stefano, oltre che in via Santo Stefano nel tratto compreso tra via Santa Caterina ed il civico 1.

Per consentire le operazioni di montaggio e montaggio delle attrazioni, il 7 e il 28 febbraio, sarà infine consentita la circolazione, in deroga al divieto di transito per i mezzi superiori alle 5 tonnellate, dei veicoli utilizzati per il trasporto delle giostre nelle seguenti strade: via San Vito, via Brg. Basilicata e piazzale Giardino. Sempre negli stessi giorni sarà consentita la circolazione, in deroga al divieto di transito per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, dei veicoli utilizzati per il trasporto delle giostre in via Prato Santa Caterina.

Il Comando di Polizia Locale potrà adottare, a seconda delle circostanze, tutti i provvedimenti viabilistici necessari.

Fonte: Comune di Bassano del Grappa