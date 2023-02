Sarà il classico appuntamento con il Rally Due Castelli in Croazia a dare il via ad una nuova stagione di gare per il pilota vicentino portacolori del Rally Team, che nel prossimo fine settimana torna a competere alla guida del Kart Cross Casmat – Luciano Visintin: la stagione 2023 inizia in Croazia

Sta per rimettersi in moto l’attività sportiva di Luciano Visintin

che, come avvenuto per la chiusura della stagione 2022, sarà nuovamente tra i protagonisti in Croazia in una gara su terra che conosce un consenso sempre maggiore, soprattutto tra i piloti italiani sempre più numerosi al via del Rally Due Castelli.

Giunto alla quinta edizione, questo particolare rally che ammette diverse categorie di vetture compresi quelli definiti “buggy”, deve il suo successo ad una formula di gara molto semplice, con due prove da ripetersi e da percorrere nei due sensi di marcia portando a otto i tratti cronometrati uniti da brevissimi trasferimenti.

Basti pensare che il percorso del Due Castelli 2023 su poco meno di 65 chilometri totali, ne conta ben 55 di prove speciali.

Il tutto a breve distanza dal confine italiano, visto che il quartier generale si trova nella località di Kanfanar, non distante dalla celebre Rovigno.

Entrando nel vivo della manifestazione,

il programma prevede le verifiche e le ricognizioni nella mattinata di sabato 18 prossimi e nel pomeriggio lo svolgimento dello shakedown seguito, alle 18.30 dal cerimoniale della partenza.

L’indomani, con inizio alle 9, l’inizio della gara con il primo passaggio sulle due prove: una di 5,64 e l’altra di 8,05 chilometri che, percorse a ritroso cambiano leggermente la lunghezza.

Al termine dei quattro passaggi l’ingresso in parco assistenza prima della ripetizione del tutto con l’arrivo previsto alle 16. Successivamente, avverrà la pubblicazione delle classifiche finali e la seguire la cerimonia di premiazione e chiusura manifestazione.

“È sempre un piacere andare a correre questa gara –

racconta Visintin a pochi giorni dalla trasferta croata – e dalla recente pubblicazione dell’elenco iscritti dove spiccano molti nomi italiani, credo sarà una sfida molto avvincente; nella categoria “buggy” saremo in dieci e, partendo nelle retrovie, voglio augurarmi che il percorso delle prove non di deteriori molto, fattore questo che potrebbe penalizzarmi.

Sono comunque pronto per iniziare la nuova annata anche se alcune variazioni, inaspettate, nei calendari internazionali, non mi hanno ancora permesso di stilare un programma definitivo.

Vediamo intanto di iniziare al meglio al Rally Due Castelli e ringrazio fin d’ora i miei sostenitori oltre al presidente del Rally Team Pierdomenico Fiorese”.

Vicenza, 15 febbraio 2023 –

Fonte Ufficio Stampa Luciano Visintin – www.azetamedia.com

Immagine realizzata da Srečo Zupancič