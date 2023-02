Lettera del Sindaco Della Pietra. De Carlo: “Allarghiamo i benefici delle Olimpiadi a un vasto territorio” – Luca De Carlo (FdI): pattinaggio olimpico a Spresiano

Il Sindaco del Comune di Spresiano,

Marco Della Pietra, ha inviato oggi una lettera al Ministro dello Sport Andrea Abodi e a Fondazione Milano Cortina 2026 proponendo il suo comune come località per lo svolgimento delle gare di pattinaggio di velocità su ghiaccio per le Olimpiadi 2026.

“La struttura ideale è già in fase di realizzazione: parlo del velodromo al coperto, per il quale è già stato stanziato un contributo da circa 30 milioni di euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ha avuto una lunga storia, segnata anche da un fallimento”, spiega Della Pietra.

“Siamo in fase di ridimensionamento e revisione del progetto,

per cui ci sarebbe ancora la possibilità di inserire l’ovale per il pattinaggio su ghiaccio all’interno di questa nuova proposta, rendendo anche così l’impianto multifunzionale.

Credo poi che la continuità territoriale sia un altro aspetto importante del quale tener conto nelle valutazioni”.

C’è infatti tutto l’aspetto logistico da considerare, che mettono il comune trevigiano in condizioni favorevoli: Spresiano dista poco più di un’ora e mezza di auto da Cortina d’Ampezzo e una decina di minuti dall’autostrada; è servita dalla nuova Pedemontana, da strade provinciali e dalla ferrovia.

Inoltre, il territorio trevigiano è ricco di strutture ricettive in grado di accogliere gli ospiti e di spazi per l’organizzazione di eventi collaterali.

“Si tratta di una proposta interessante e che appoggio in pieno”, commenta il senatore Luca De Carlo.

“In questo modo, potremmo mantenere la disciplina in Veneto, allargando così anche l’area della nostra regione che potrà beneficiare delle positive ricadute dell’evento olimpico sul nostro territorio. Inoltre, permetterebbe in un colpo solo di realizzare due impianti sportivi, il velodromo e l’arena per il pattinaggio, che sono di importanza fondamentale per le attività sportive nazionali e non solo”.

Fonte Ufficio Stampa FdI