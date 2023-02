Lonigo: Mostra d’arte contemporanea “Trascendenza”

“Trascendenza”, A Lonigo dall’11 febbraio una personale dell’artista Giorgio Dalla Costa

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Lonigo congiuntamente all’associazione culturale Cerchio d’Oro presenta la Mostra d’Arte Contemporanea dal titolo “Trascendenza”: una personale dell’artista leoniceno Giorgio Dalla Costa.

Presso il piano nobile di Palazzo Pisani, infatti, dall’11 al 26 febbraio l’esposizione, patrocinata dal Comune, metterà in scena 45 opere dipinte su tela, 2 sculture in pietra di Vicenza e una proiezione in sequenza dell’opera unica “Trascendenza”. “

Sabato 11 febbraio

( DOMANI NDR) alle ore 17,30 si terrà l’inaugurazione- spiega l’Assessore alla Cultura Roberta Fipaldini – con la presentazione a cura di Matteo Vanzan. Durante l’inaugurazione sarà possibile percorrere i cinque temi affrontati dall’artista tra il 2021 e il 2022: Luce nell’Essere, Eternità, Inquinamento Mentale, Nãusea – Esistenzialismo e, infine, Trascendenza.

Inoltre, sabato 18 febbraio

alle ore 17 è in programma una performance live di action painting, dove l’artista dipingerà dal vivo una grande tela”. La Presidente dell’associazione Cerchiodoro, Loretta Doro, commenta: “La nostra associazione si pone da sempre come veicolo di informazione e formazione culturale e ha tra le sue priorità quella di dare visibilità alle eccellenze artistiche del territorio.

Questa prestigiosa mostra di arte contemporanea, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla cultura, nella persona dell’assessore Roberta Fipaldini, è in linea con i nostri programmi culturali e siamo orgogliosi di dare un meritato tributo ad un artista leoniceno che fa della sua arte una comunicazione intima, che oltrepassa l’opera stessa e arriva dritta alle nostre emozioni”. L’esposizione è organizzata dell’Associazione culturale Cerchio d’Oro e sarà visitabile, a ingresso libero, con i seguenti orari: giovedì/venerdì 16.00 –19.00 sabato/domenica 10.00 – 12.30 / 15.00 – 19.30.

FOCUS SULL’ARTISTA

Dalla Costa nasce nel 1970 ad Arzignano, nel 1988 si diploma Grafico Pubblicitario e due anni più tardi apre uno studio di pubblicità e comunicazione che conduce fino al 2002, quando decide di dedicarsi definitivamente all’arte. Il suo viaggio nell’arte è energia, visione in trasparenza, intuizione. Instancabile sperimentatore, Dalla Costa comunica con un linguaggio che possiede la sintesi e l’essenzialità dei messaggi universali.

Fonte: Comune di Lonigo