Dal 25 gennaio è aperta ufficialmente a Lonigo la nuova area camper. Lonigo: aperta la nuova area camper

Una zona appositamente dedicata ai camperisti, che è già stata “testata” lo scorso weekend in occasione della manifestazione cicloturistica “L’Artica”.

L’opera è stata realizzata da un privato,

nell’ambito di una perequazione e all’inaugurazione erano presenti il Sindaco Pierluigi Giacomello, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Castiello, il consigliere regionale Marco Zecchinato, la famiglia Guglielmi che ha permesso di attivare l’area, associazioni camperistiche e sportive leonicene nonchè appassionati camperisti.

La nuova area camper offre cinque posti di sosta per veicoli fino a 8,5 metri, con servizi di ricarica elettrica e carico/scarico acque.

L’area camper è disciplinata da apposito regolamento comunale che, approvato all’unanimità nella seduta del 24 gennaio scorso, dispone una serie di regole e di utilizzo dell’area e ne consente la sosta per massimo 48 ore.

“Con l’inaugurazione di quest’area si conclude un iter partito tanto tempo fa – commenta l’assessore ai lavori pubblici Andrea Castiello.

L’area è stata inerita nel circuiti dei camperisti con l’obiettivo di promuovere la Città e il territorio circostante: abbiamo già ricevuto delle richieste di alcune associazioni camperistiche per soggiornarvi durante il periodo primaverile ed estivo”.

La zona è presidiata quotidianamente dalla Polizia Locale.

“Questa nuova area è l’inizio di uno sviluppo di una consistente parte verde della nostra città, un servizio in più del nostro territorio in un punto nevralgico di connessione tra varie piste ciclabili del Basso Vicentino e quindi punto di partenza e arrivo per ciclisti, pedoni e quanti vogliono utilizzare l’area”.

L’intervento, a carico completo del privato, è stato di 175mila euro.

Lonigo, 3 febbraio 2023

Fonte Comune di Lonigo Ufficio Stampa