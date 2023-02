L’Intelligenza Artificiale, opportunità per fotografi e grafici, 27 e 28 febbraio a Schio

L’Intelligenza Artificiale: due giornate promosse da Confartigianato a Schio (Fabbrica Saccardo)



Due giorni dedicati all’utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) nella fotografia e nella postproduzione delle immagini. È quanto propone Confartigianato Imprese Vicenza alle realtà della Comunicazione, in particolare fotografi e professionisti grafici. Un appuntamento che rientra nel più ampio calendario dei eventi ExtraOrdinary supportato anche da Ebav e con la collaborazione di ANFM (associazione nazionale fotografi matrimonialisti).

Le due giornate di formazione, che si svolgeranno il 27 e 28 febbraio dalle ore 9 alle ore 17 presso la Fabbrica Saccardo di Schio, vedranno come ‘docenti’ due esperti del settore: Gianluca Cazzeddu e Francesco Gravina.

Nel corso del workshop tra visioni, pratica, teorie, strumenti ed esperienze personali, verranno esplorate le opportunità offerte dall’IA per automatizzare e ottimizzare i processi di editing delle immagini.

Un’occasione per comprendere e valutare come l’integrazione delle nuove tecnologie con il proprio lavoro possa essere un fattore determinante per l’attività d’impresa e per la propria professione.

Nella prima giornata Francesco Gravina, presenterà,

forte dell’esperienza professionale maturata nell’ambito di wedding e di ritratto, il suo stile e modo di gestire un servizio fotografico approfondendo in particolare, anche con una simulazione pratica e una parte di shooting l’intero workflow del suo lavoro. Naturalmente, particolare attenzione sarà rivolta a come, proprio anche grazie dall’Intelligenza Artificiale, si riesca a ottimizzare i tempi dedicati ad alcune fasi e di conseguenza a migliorare i risultati dell’attività anche, altro elemento importante, in termini economici.

Seguirà la giornata con Gianluca Cazzeddu

con il quali si scopriranno le tecnologie dell’IA applicate alla fotografia e alla post produzione, e altre tecniche utili per ottimizzare il proprio lavoro. Per esempio come integrare al proprio flusso di correzione colore o ritocco per finalizzare e personalizzare il lavoro; e tutte quegli ambiti in cui l’Intelligenza Artificiale permettere di rendere più produttiva ed efficace la lavorazione dell’immagine.

La partecipazione alle due giornate è aperta a tutti i professionisti del settore e sarà gratuita per gli associati a Confartigianato Vicenza. Informazioni e modalità di iscrizione sono consultabili sul sito di Confartigianato Vicenza: https://www.confartigianatovicenza.it/post-produzione-avanzata-con-utilizzo-intelligenza-artificiale/

Fonte: Confartigianato Imprese Vicenza