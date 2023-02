Le elezioni nel Lazio e nella Lombardia certificano, ancora una volta, la distanza tra cittadini e politica. Ma il compito affidato dalla nostra Costituzione ai partiti è proprio quello di fungere da cintura di trasmissione tra popolo e Istituzioni. – L’ennesimo fallimento dei partiti, dei partiti per ciò che oggi sono

Per questo i partiti (oggi più che altro comitati politici) che dominano la scena (più mediatica che civile) hanno fallito.

E’ tempo di dimostrare che la politica è altro da quella che i nostri cittadini oggi naturalmente rifiutano, la politica vera è fatta di ideali che danno forma alle ideologie. Ideali che devono sostanziarsi in concreta realtà. I “comitati politici” che oggi governano il Paese non rappresentano ideali e quindi non sono in grado di dar forma ad una realtà che non sia quella della mera quotidianità. Tutto ciò determina diseguaglianze.

“L’ora più buia” potrebbe, dovrebbe essere il momento della riscossa dei partiti e della politica.

Serve una nuova consapevolezza.

14 febbraio 2023

Fonte Luca Fantò Segretario cittadino PSI Vicenza