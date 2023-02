Spesso si sente millantare di pacificazione nazionale, o si da per frase fatta “vittime di serie A e di serie B”. – Gruppo Consiliare Lega – Liga Veneta di Lonigo: Giornata del Ricordo

Bene, anche quest’anno la Città di Lonigo,

grazie all’amministrazione Giacomello ci dimostra che purtroppo questa è la realtà dei fatti, che non si vuole far pace con la storia, che ci sono ancora vittime che stanno bene dimenticate.

Riteniamo molto grave che per la Giornata del Ricordo (come giustamette fatto qualche giorno fa in occasione della Giornata della Memoria) non siano state coinvolte le scuole.

Spiace molto constatare in maniera ciclica la disattenzione cronica di questa Amministrazione nei confronti del 10 Febbraio.

Non possiamo non ricordare la bocciatura, nel 2021 della Mozione per l’intitolazione di uno spazio a Norma Cossetto, martire Istriana emblema delle decine di migliaia di connazionali infoibati dai partigiani comunisti, slavi e italiani.

Cosa più vergognosa di quell’episodio le motivazioni abiette portate in Consiglio Comunale, tra le quali: “bisognerebbe allora intitolare anche una via a una vittima della Shoah”.

Come se le vittime avessero un ordine preferenziale;

come se sul dolore bisognasse fare par condicio; come se “se manca l’una allora neanche l’altra”; come se… non si potesse effettivamente accogliere entrambe le proposte.

Nel 2022 nessun cambio di passo, tre minuti di cerimonia in mezzo a una rotatoria, con Sindaco & co. In colpevole ritardo; quest’anno la stessa misera fotocopia.

Sembra impossibile poter far di peggio, invece, a far ancor più confusione, la messa in programma venerdì 10 febbraio al teatro Comunale dello spettacolo “Il cacciatore di nazisti. L’avventurosa vita di Simon Wiesenthal”.

Nulla da dire sull’opera, tanto da ridire sulle scelte di questa amministrazione, c’è né una che arieggia nel vento… revisionismo storico, che presto fa a sfociare in negazionismo, ma l’augurio, auspichiamo, non succeda mai.

Nel nostro piccolo, continueremo ad urlarlo: ONORE AI MARTIRI DELLE FOIBE.

Fonte GRUPPO CONSILIARE LEGA – LIGA VENETA

Lonigo, 10 febbraio 2023