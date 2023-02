Al via la posa di 26 lampioni lungo il percorso pedonale del Montecio

Partono oggi i lavori di completamento dell’illuminazione del percorso pedonale del Montecio. Riguardano la posa di 26 lampioni, alti 4 metri, a basso consumo energetico, nella parte dell’anello che va da via Deledda a via Dante. – Al via la posa di 26 lampioni lungo il percorso pedonale del Montecio

L’intervento fa parte del progetto definitivo che prevede un investimento di 76 mila euro ed era atteso da anni, perché consentirà la fruizione completa del sentiero basso, utilizzato quotidianamente da numerosi cittadini non solo maladensi, anche nelle ore serali.

Si tratta di un intervento che gode dell’autorizzazione paesaggistica emessa dalla Soprintendenza della Provincia di Vicenza.

Le caratteristiche dei punti luce, oltre che a basso consumo, rispettano la normativa sull’inquinamento luminoso.

<Sappiamo quanto sia importante il polmone verde del Montecio per chi ama tenersi forma e passeggiare – afferma il sindaco Moreno Marsetti. –

Con il posizionamento di questi 26 lampioni andremo a completare un potenziamento dell’area atteso da anni e che faciliterà il suo utilizzo serale nel periodo primaverile ed estivo>.

Come premesso, l’intervento riguarda l’anello basso “storico” del Montecio e non il più recente sentiero che porta alla sommità della collina tanto cara ai maladensi.

Malo, 7 febbraio 2023

Fonte Comune di Malo