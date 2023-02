Vittima del dovere – La Polizia di Stato ricorda l’Agente Scelto Alessandro Fui

La Polizia di Stato di Vicenza ricorda oggi, 13 febbraio 2023, l’Agente Scelto Alessandro FUI, vittima del dovere, deceduto nel 1986 a Dueville in via Astichelli.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Sig. Questore della Provincia di Vicenza, Dr Paolo SARTORI, del Vice Prefetto Vicario di Vicenza Dr.ssa Renata CARLETTI, dei Comandanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Vicenza, del Sindaco di Dueville, del Cappellano della Polizia di Stato Don Giampietro PAOLI e della locale ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato).

Alessandro Fui, 27 anni, venne ucciso da una banda di rapinatori il 13 febbraio del 1986 a Passo di Riva.

La sera precedente alcuni rapinatori si erano introdotti in una fabbrica orafa di Sandrigo prendendo in ostaggio il custode e i familiari. Attesero il proprietario per tutta la notte per costringerlo ad aprire i forzieri il mattino successivo ma vennero sorpresi dal fratello del proprietario che diede l’allarme attraverso il 113.

Giunta la prima volante si scatenò un primo conflitto a fuoco. Riuscendo a darsi alla fuga, nei pressi del casello autostradale di Dueville, vennero intercettati da una seconda volante intervenuta in ausilio della prima.

A Bordo l’agente Scelto FUI che, in conseguneza al secondo conflitto a fuoco ch ne scaturì, venne colpito a morte.

