Tra tradizione ed innovazione, nel segno della qualità! – Aperte le iscrizioni a “La Leggenda di Bassano 2023”

Il Circolo Veneto Automoto d’Epoca apre ufficialmente le iscrizioni alla 28esima edizione de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto” che si svolgerà dal 22 al 25 Giugno 2023.

Tante le novità per l’evento, appena premiato con la quinta “Manovella d’Oro” consecutiva, inserito in ASI Circuito Tricolore con il patrocinio dei Ministeri della Cultura e del Turismo, del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Attraverserà per più di 400 chilometri le Dolomiti patrimonio dell’UNESCO, e farà tappa nella città di Bolzano.

Il Circolo Veneto Automoto d’Epoca (CVAE),

dopo aver festeggiato la quinta “Manovella d’Oro” consecutiva al Gala delle Premiazioni ASI 2022 di Torino, apre ufficialmente le iscrizioni alla 28esima edizione de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto” che partirà da Villa Caffo-Navarrini a Rossano Veneto il 22 Giugno per attraversare i più bei passi delle Dolomiti – patrimonio dell’Umanità UNESCO ed arrivare in Piazza Libertà a Bassano del Grappa Domenica 25 Giugno 2023.

Tante le sorprese previste per quest’anno, nel segno della continuità con il passato, ma anche della ricerca di un’offerta sempre nuova ed attraente per pubblico ed equipaggi.

Proprio in quest’ottica, La Leggenda di Bassano 2023 farà tappa le giornate centrali di Venerdì 23 e Sabato 24 Giugno nella città di Bolzano. Quello con il capoluogo del Trentino-Alto Adige è un connubio vincente, pensato per rafforzare ancor di più il legame con il territorio, punto di forza de “La Leggenda di Bassano”, inserita anche quest’anno in ASI Circuito Tricolore con il patrocinio dei Ministeri della Cultura e del Turismo, del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ed offrire un palcoscenico di assoluto prestigio per ammirare alcune tra le vetture Sport più belle della storia.

Tante le iniziative collaterali che coinvolgeranno Città ed equipaggi, tra attività culturali, turistiche, degustazioni e… shopping per le vie del centro!

Oltre alle tante novità pensate per quest’anno,

restano le certezze: ai nastri di partenza ci saranno ancora i campionissimi Miki Biasion e Tonino Tognana, testimonial d’eccellenza della manifestazione e amici della “Leggenda”.

Confermate le storiche partnership con Eberhard (main sponsor) e Dallara, che metteranno a disposizione una vettura apripista affidata proprio al pilota Bassanese. Confermato anche l’indispensabile sostegno di Pakelo, da anni al fianco de “La Leggenda di Bassano”, insieme a Plano, Sparco, Victorinox e del Gruppo Ceccato. Sponsor di grande pregio per un evento che punta a crescere anno dopo anno.

Numerose sono già le richieste di partecipazione arrivate agli organizzatori del CVAE ancor prima dell’apertura delle iscrizioni, con molte delle vetture più iconiche presenti nelle edizioni passate pronte a raggiungere l’Italia da tutto il mondo.

“Il nostro obiettivo – annuncia Stefano Chiminelli,

organizzatore della manifestazione – è superare le 24 Nazioni rappresentate l’anno scorso ed aumentare ancor di più il livello del parco auto. La nostra priorità è la qualità: questo è ciò che ci ha permesso di diventare uno degli eventi più belli ed amati dedicati a questa tipologia di vetture.

E lo possiamo affermare senza falsa modestia perché a dirlo sono i nostri critici più severi: i nostri fantastici equipaggi!”

Iscrizioni aperte, dunque, e tanta attesa per le novità di quest’anno.

L’appuntamento da non perdere è dal 22 al 25 Giugno: La Leggenda di Bassano è pronta a stupire tutti!