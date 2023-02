La cultura della legalità a scuola con i carabinieri di Thiene

Si è concluso, presso l’Istituto comprensivo scolastico “Carlo Goldoni” di Villaverla, con la partecipazione di un centinaio di alunni delle classi terze secondarie, il primo ciclo di incontri tenuti dal Capitano Ambrogio Maggio della locale Compagnia dei carabinieri, che ha parlato, agli alunni delle scuole thienesi e dei comuni limitrofi, nell’ambito della campagna sulla formazione della “Cultura della Legalità”, che il Comando Provinciale di Vicenza ha pianificato con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti in questa provincia, analogamente a quanto si sta attuando nel resto del Paese.

Tra i molteplici argomenti trattati, hanno riscosso particolare attenzione quelli riguardanti il tema del bullismo e cyberbullismo, uso consapevole dei social network, rispetto dei diritti umanitari e tutela delle minoranze, al quale i giovani sono stati davvero molto partecipi e interessati, porgendo delle domande e collegamenti anche con gli eventi connessi alle commemorazioni delle appena trascorse “giornate della memoria”

L’Ufficiale, inoltre, ha:

1. illustrato come ai Carabinieri stia a cuore il contatto coi giovani al fine di perseguire obiettivi volti alla diffusione capillare della cultura della legalità, mediante il contatto diretto con le scuole, in quanto luogo primario di vita e di formazione tanto umana quanto scolastica degli stessi, secondo solo all’alveo familiare;

2. sottolineato la necessità di proseguire e rafforzare l’interazione tra la Scuola e l’Arma dei Carabinieri, ove quest’ultima può porsi come Istituzione impegnata sia nel mantenimento della sicurezza della cittadinanza che nel concorso all’educazione dei ragazzi, imprescindibile per garantire lo sviluppo di un corretto senso civico nelle nuove generazioni così da prevenire per tempo comportamenti antisociali nella delicata fascia d’età adolescenziale.

L’incontro tra i Carabinieri e gli alunni, che sarà reiterato prossimamente in altre Scuole di Quinto e Bolzano Vicentino, Zanè e dell’altopiano asiaghese, è stato, in sintesi, estremamente importante sotto molteplici aspetti e sia la presenza che l’attiva partecipazione tanto degli alunni quanto dei docenti presenti ha rafforzato la vicinanza tra l’Arma dei Carabinieri, la Scuola e i giovani.

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Comando Provinciale di Vicenza

Fonte Compagnia di Thiene