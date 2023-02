Debutto stagionale per il pilota di Bassano del Grappa che sarà al via nuovamente per i colori di Jteam, emigrando in Liguria per il primo controllo orario del 2023. – Jteam: tra conferme e novità Ceccato al Val Merula

Iniziano a scaldarsi i motori ed il calendario sportivo nazionale comincia a proporre i primi appuntamenti della stagione rallystica.

Un 2023 che, in casa Jteam, vedrà Vittorio Ceccato

impegnato ad aprire la strada ai compagni di colori, iniziando dal prossimo fine settimana con la nona edizione della Ronde Val Merula.

Tutto pronto quindi per i giorni 4 e 5 Febbraio in quel di Andora, in provincia di Savona, dove l’unica punta del sodalizio vicentino assaggerà un contesto ben diverso dall’amata Toscana.

“Su otto gare corse nel 2022 sette sono state in Toscana” – racconta Ceccato – “e questo la dice lunga per il mio amore nei confronti di questa terra. Volevamo però confrontarci con qualcosa di nuovo ed abbiamo quindi pensato di iscriverci ad una delle ronde più sentite in Liguria. Siamo davvero molto curiosi di prendere parte a questo evento, per scaldarci un pò.”

Da una novità ad un’altra con il pilota di Bassano del Grappa che si presenterà sulla pedana di partenza alla guida di una Skoda Fabia Rally2 Evo, messa a disposizione da P.A. Racing.

“Alla conferma di Jteam e di Dimensione Corse,

che ringrazio già da ora, abbiamo aggiunto un cambio di casacca” – sottolinea Ceccato – “ed abbiamo deciso di affidarci ad uno degli indiscussi top team che abbiamo in Italia, la P.A. Racing.

Saremo al via con una Skoda Fabia Rally2 Evo, continuando il percorso che abbiamo portato avanti nelle ultime stagioni. Siamo certi che, con l’esperienza di Alessandro Perico e di tutto il suo team, potremo crescere molto.”

Nuovo scenario per un Ceccato che, per quanto riguarda il sedile di destra, rimane saldamente ancorato alla tradizione ed infatti sarà ancora il fidato Rudy Tessaro a dettargli le note.

“Al mio fianco non poteva mancare l’inossidabile Rudy” – aggiunge Ceccato – “e con lui, fido compagno di tante avventure, sono certo che potremo iniziare al meglio questa nuova annata.”

Una sola prova speciale in programma, la “Madonna della Guardia” (11,00 km), da affrontare nella giornata di Domenica prossima per un totale di quarantaquattro chilometri cronometrati.

“Non abbiamo mai partecipato a questa gara” – conclude Ceccato –

“ma in molti ci hanno detto che si tratta di una gran bella manifestazione. La prova speciale, l’unica da disputare, prevede una salita molto tecnica e guidata mentre la parte in discesa dovrebbe essere altrettanto impegnativa.

Ci auguriamo di fare bene, puntando ad entrare almeno nei primi quindici dell’assoluta con questa nuova vettura. Avvalendoci di una Fabia Rally2 più evoluta, rispetto alla passata stagione, saremo in grado di essere maggiormente competitivi.

Non vediamo l’ora che arrivi il fine settimana per tornare ad indossare tuta, casco, guanti ed infilarci nell’abitacolo.”

Bassano del Grappa (VI), 01 Febbraio 2023

Iimmagine, di repertorio, di Vittorio Ceccato, in azione nel precedente Rally Città di Pistoia 2022 (immagine a cura di Amicorally).