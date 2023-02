Si correrà sabato 11 marzo la quindicesima edizione della gara di regolarità turistica organizzata dal Rally Club Team Isola Vicentina e valevole quale secondo appuntamento del Trofeo Tre Regioni – Iscrizioni aperte alla Regolarità dei Colli Isolani

Con l’apertura delle iscrizioni iniziata lo scorso 15 febbraio, entra nel vivo la quindicesima edizione della Regolarità dei Colli Isolani, immancabile appuntamento nel settore della regolarità turistica organizzato dal Rally Club Team Isola Vicentina.

Numerose le novità dell’edizione 2023 della manifestazione

avente validità per il Trofeo Tre Regioni, scattato a fine gennaio con la disputa della “Regolarità sulle strade del Santo” nel Padovano, ad iniziare dallo svolgimento nella giornata di sabato 11 marzo, anticipando di un giorno rispetto alla data originaria di domenica 12.

Per inviare le iscrizioni, con le modalità previste dalla normativa in atto, ci sarà tempo sino alle 16 di mercoledì 8 marzo; la fase successiva della manifestazione, contempla le operazioni delle verifiche pre gara che verranno ospitate nella nuova sede del Rally Club Team Isola Vicentina, situata in via Bacchiglione 39 ad Isola Vicentina, con orario dalle 9 alle 11.30.

Alle 13.30 verrà data la partenza alla vettura numero 1 dalla centrale Piazza Marconi, che andrà ad affrontare i 119,900 chilometri del percorso lungo il quale sono previste diciannove prove di precisione al centesimo di secondo, con l’arrivo previsto alle 17.06 presso l’Agriturismo El Gran nella vicina Villaverla dove – indicativamente verso le 18 – si terranno anche le premiazioni.

Come da tradizione è stato studiato un percorso che,

in un chilometraggio decisamente contenuto, propone il piacere della guida andando a solcare anche alcuni tratti utilizzati per le prove speciali del Rally Campagnolo.

Alla gara sono ammesse le vetture storiche costruite fino al 31 dicembre 1990 e le moderne dal 1° gennaio 1991 ai giorni nostri, con le due classifiche che genereranno altrettanti vincitori.

Lo scorso anno, ad aggiudicarsi la gara delle vetture storiche furono Giacomo Turri ed Elisabetta Russo su Fiat 1500 S Cabriolet, mentre quella delle moderne aveva visto imporsi la Peugeot 205 GTI di Fabio Barison e Nicolò Munegato.

Ulteriori dettagli e documenti di gara, oltre alle informazioni relative al Trofeo Tre Regioni Regolarità Turistica, sono disponibili al sito web www.rallyclubisola.it

Isola Vicentina (VI), 20 febbraio 2023

Immagine della scorsa edizione realizzata da Videofotomax

Fonte Rally Club Isola Vicentina Team Andrea Zanovello – www.azetamedia.com