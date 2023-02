Interforze: controlli nelle Sale scommesse ad Arzignano e Chiampo

Servizi Straordinari Interforze

CONTROLLI nelle SALE SCOMMESSE

Disposti dal Questore:

2 Fogli di Via

2 Avvisi Orali

Nel pomeriggio di ieri, e sino in serata, sono state effettuate specifiche operazioni straordinarie interforze di controllo del Territorio, disposte con Ordinanza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI, le quali, in questa occasione, hanno interessato il territorio urbano dei Comuni di Arzignano e Chiampo.

L’operazione di Polizia effettuata ieri si colloca nel progetto di mantenere costante la presenza del le Forze dell’Ordine su tutto il territorio provinciale, mediante l’effettuazione di sistematiche e mirate attività di prevenzione generale e di controllo di Pubblici Esercizi in quei contesti comunali ove i Sindaci, nella loro funzione di Autorità Locali di Pubblica Sicurezza, hanno segnalato alle Autorità Provinciali – Prefetto e Questore – la presenza di particolari problematiche attinenti alla sicurezza urbana.

Tali attività di Polizia hanno lo scopo di monitorare sistematicamente tutto il territorio provinciale, assicurando una elevata visibilità della presenza delle Forze di Polizia, quei fenomeni di illegalità che causano una diffusa percezione di “insicurezza” nei cittadini, nonché quello di prevenire situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica dovute ad episodi di microcriminalità, allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché alla commissione di reati contro il patrimonio, oltre che alla presenza di individui non regolarmente presenti sul nostro territorio nazionale.

Le attività operative hanno visto l’impiego di circa 20 uomini e donne

appartenenti alla Questura di Vicenza, alla Guardia di Finanza ed al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Vicenza Ovest e di Arzignano con il supporto del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato.

Nel corso delle attività di Polizia sono stati effettuati controlli a 4 Esercizi pubblici – tra i quali 2 Sale scommesse VLT – ed a 77 persone, di cui 27 stranieri e 15 con precedenti penali e/o di Polizia, e sono stati effettuati, inoltre, 3 Posti di controllo lungo le principali arterie stradali di accesso ai Comuni di Arzignano e Chiampo.

In uno dei Bar controllati è stata rilevata la presenza di numerosi soggetti con precedenti per reati di varia natura e gravità: la posizione di questo Esercizio pubblico, pertanto, è tuttora al vaglio dei competenti Uffici della Questura.

Al termine delle operazioni condotte sul territorio e delle attività di verifica nei confronti di tutte le persone identificate nel corso di questi servizi, l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine della Questura – per quanto riguarda, rispettivamente, l’attualità dei Titoli di Soggiorno posseduti da cittadini extracomunitari residenti nella nostra Provincia e la presenza di pregiudicati implicati in attività delinquenziali – hanno predisposto le procedure amministrative ai fini dell’adozione, dal parte Questore, dei seguenti Provvedimenti:

2 Fogli di Via Obbligatori

nei confronti di altrettanti soggetti gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti in altri Comuni e senza alcun motivo legittimo per permanere sui territori comunali di Arzignano e Chiampo. Costoro, ora, per un per un periodo di 3 anni non potranno farvi ritorno;

2 Avvisi Orali

(Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio.

“Nel pomeriggio di ieri le operazioni straordinarie di controllo del territorio, effettuate sinergicamente con la Guardia di Finanza e con la Polizia Locale, hanno interessato il Comune di Arzignano e Chiampo, ove l’Amministrazione Comunale e singoli cittadini avevano segnalato la sussistenza di specifiche problematiche di ordine e sicurezza pubblica – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori –. Così come nel Capoluogo anche nei restanti Comuni della Provincia, pertanto, si seguiterà ad effettuare questo tipo di attività finalizzate alla prevenzione, al monitoraggio ed al contrasto di fenomeni delinquenziali, di degrado urbano e di manifestazioni devianti che creano non poco disagio all’intera Comunità.”

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa dell’ 1 Febbraio 2023