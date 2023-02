Informagiovani e Progetti Giovani: quattro incontri online sul lavoro stagionale

“Estate adesso”, dal 24 febbraio quattro incontri online sul lavoro stagionale – Rassegna informativa proposta dai servizi Informagiovani e Progetti Giovani

Prende il via la terza edizione della rassegna informativa “Estate adesso”.

L’iniziativa per dare ai giovani l’occasione di informarsi sulle numerose possibilità per organizzare la propria estate in maniera intelligente, divertente e remunerativa tra lavori stagionali, opportunità di volontariato e turismo è proposta dai servizi Informagiovani e Progetti Giovani dei Comuni di Vicenza, Arzignano, Dueville, Montecchio Maggiore, San Bonifacio, Schio, Trissino, Valdagno, gestiti dalla cooperativa sociale Studio Progetto.

La rassegna si articola in tre momenti:

la prima parte, a fine febbraio, dedicata al lavoro stagionale, per il quale le candidature si aprono già a marzo; la seconda, in programma fra marzo e aprile, sul turismo e la mobilità internazionale; la terza, a maggio, focalizzata sulle occasioni di volontariato locale, nazionale ed internazionale.

Il primo ciclo, dedicato alle opportunità di lavoro stagionale, prenderà il via il 24 febbraio, con quattro incontri, online alle 17, realizzati in collaborazione con enti, associazioni e realtà del territorio che si occupano di selezione e collocamento di personale stagionale.

Nel dettaglio, il 24 febbraio si parlerà de “Il lavoro stagionale: figure professionali, candidature e tempistiche”. L’incontro sarà condotto dal Progetto Giovani Vicenza.

Il 27 febbraio, si approfondirà il tema de “Il lavoro estivo in montagna”, a cura di Trentino Rifugi, Rifugi del Veneto e Ascom Vicenza e condotto da Informagiovani Schio.

“Lavorare come animatore estivo nei villaggi turistici” sarà al centro dell’appuntamento del 28 febbraio, a cura di Villaggio Marzotto e di Holiday System e condotto da Progetto Giovani Valdagno

Infine, mercoledì 1 marzo si parlerà del “Lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione”.

L’incontro sarà a cura di Lavoro Turismo e associazione Jesolana Albergatori e condotto da Progetto Giovani San Bonifacio.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, entro il 23 febbraio, contattare l’Informagiovani Vicenza negli orari di apertura allo 0444 222045 oppure mandare un whatsapp allo 0444.222045 con nome e cognome e la richiesta di iscrizione alla rassegna “Estate Adesso”.

Vicenza, 9 febbraio 2023