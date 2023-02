Imprenditoria femminile 2023: domande dal 16 febbraio

Dalla Regione il bando imprenditoria femminile 2023. Una misura che a Vicenza interessa potenzialmente 7.239 imprenditrici. Domande dal 16 febbraio.

A inizio febbraio, dopo 2 anni, è stato pubblicato il bando della Regione Veneto per l’erogazione di contributi in conto capitale alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile. Il bando conta su una dotazione di 2,3 milioni di euro (nel 2021 erano 1,5milioni).

Nel vicentino la componente di genere nell’artigianato vicentino è di rilievo.

La provincia, infatti, conta 7.239 imprenditrici artigiane (sulle 39.376 mila imprese donne artigiane venete) che rappresentano il 23,2% del totale degli imprenditori artigiani della provincia.

Un’incidenza superiore sia al dato regionale (22,2%) che nazionale (21,5%). In valori assoluti Vicenza risulta quindi la seconda provincia in Regione per numero di donne con cariche in imprese artigiane (dietro a Padova).

Per Confartigianato Imprese Vicenza il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle donne imprenditrici e alle imprese a prevalente partecipazione femminile nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi della Regione Veneto è un ottimo strumento.

Tra le novità principali del bando, rispetto alle edizioni precedenti, c’è l’apertura oltre che alle PMI a anche alle libere professioniste che potranno accedere singolarmente o in forma associata. L’altra novità importante, evidenzia Confartigianato Vicenza, è la modalità di accesso che non prevede più il “famigerato”, quando discriminante, Click Day ma una selezione delle imprese mediante una graduatoria a punteggio.

Al bando, in sostanza,

possono partecipare imprese individuali, società di persone o società cooperative; società di capitali; consorzi costituiti e professioniste. Naturalmente le imprese e le società devono essere composte e guidate da una maggioranza di donne residenti in veneto da almeno due anni.

Le domande dovranno essere fatte per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto. La fase di compilazione sarà attiva dalle ore 10.00 di giovedì 16 febbraio alle ore 12.00 di mercoledì 8 marzo.

Il bando sarà disponibile nel sito della Regione nell’apposita sezione Bandi-Avvisi-Concorsi. A supporto delle imprenditrici, e imprese, Confartigianato Imprese Vicenza è a disposizione per la raccolta delle manifestazione di interesse. Per info: www.informaimpresa.it/category/contributi-per-le-imprese.

Fonte Ufficio Stampa Confartigianato Imprese Vicenza

Comunicato 18 – 15 febbraio 2023